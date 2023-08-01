人物／小英男孩成農業部首位部長　陳吉仲「5度哭哭」民間不買單

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這些經歷，讓陳吉仲對於農業感觸極深，有「一生懸命」的使命感，性情也相當直率，每每談及家中農事就數度哽咽甚至落淚，但也偶有失言，像是曾說豬飼料添加萊克多巴胺，就像人也會吃保健食品、麵粉漲價喊話吃炒飯、少吃鮭魚改吃石斑、缺雞蛋時歡迎採購鴨蛋等，儘管知道陳吉仲是想推廣農業有眾多選擇，不過落在民眾耳裡，難免有「何不時肉糜」之感。
此外，近年來，陳吉仲為進口美牛背書、缺蛋、蛋價肉價高漲、中國暫停輸入台灣農漁產品、班班吃石斑跳票等問題也引發民怨，成為在各部會首長滿意度中，不滿意度比滿意度高最多的首長。
「我不只要養豬，我還想種地瓜葉！」陳吉仲在內閣改組前，曾說退休後要回屏東養豬，時任行政院長蘇貞昌更要當副手，又或是曾說農委會任務結束後，就會離開回校教書，但在一次次「保位戰」都成功倖存，退休夢只得再等等，陳吉仲靠的不僅是大撒幣提出多項補助，更是一肩扛起各項責任，讓其他人也難以繼任。
陳吉仲告訴記者，今天是農業的歷史時刻，農業部成立，是所有農漁民的期待。要解決農業所有問題，這些話說得好聽，更需要身體力行，提出實際作為從根本解決，切不可又是撒錢補助，否則可預見的是再多眼淚與喊話，都無法挽救農業問題年年重演。