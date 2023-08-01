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家中長輩失智了嗎？　「1篩檢量表」可初步檢測

家中長輩失智了嗎？　「1篩檢量表」可初步檢測
家中長輩失智了嗎？　「1篩檢量表」可初步檢測

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】76歲獨居的何奶奶自從3年前老伴過世，頓失生活重心，每天坐在家中發呆，也幾乎不與朋友接觸，平時只有重口味食物可聊以慰藉，幾年下來血壓、血糖及血脂嚴重超標，對各種活動興趣缺缺，經常忘東忘西，言語表達也不流暢，鄰居察覺異樣帶何奶奶就醫，才發現原來何奶奶已有輕度退化性失智症，所幸藉著調整作息及生活習慣，能夠延緩退化速度。

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「AD-8 極早期失智症篩檢量表」　得分2以上應就醫

臺中榮總嘉義分院身心醫學科醫師沈正哲表示，根據統計數據，65歲以上老年人約有5%患有失智症。隨著醫療技術的進步，現代人的平均壽命不斷延長，然而每個人都可能面臨的退化性疾病，至今仍無法完全預防，因此呼籲65歲以上長者，可透過「AD-8 極早期失智症篩檢量表」進行初步篩檢。

若檢測得分小於2，表示目前沒有明顯失智症狀，建議每年都進行至少1次篩檢追蹤；若得分在2以上，或日常生活中出現對於發生過的事完全忘記、表達或理解能力明顯變差、情緒持續低落、性情改變或失去原有興趣，對空間時間混淆不清等症狀，建議至身心科進一步檢查，早期發現治療，以有效降低失智程度並延緩症狀惡化。

糖尿病與失智症相關　應積極控制三高

沈正哲建議，65歲以上的長輩做好血壓控制，將收縮壓維持在130mmHg以下避免心血管疾病誘發大腦病變；且糖尿病與失智症之間存在關聯，中老年人也要做好體重管控避免三高或引發糖尿病；此外，空污及香菸的有害物質會對大腦帶來負面影響，建議盡早戒菸並遠離二手菸，並減少聽損或跌倒等事故造成的外傷，以減緩大腦老化。

充足睡眠、維持運動習慣　地中海飲食延緩失智

沈正哲也提醒，每周酒精攝取量應小於21克，平日保持5至10小時良好充足的睡眠、維持運動習慣及終身學習，採取天然蔬菜水果，蛋豆白肉、天然乳製品的地中海飲食，都是能有效保健大腦，延緩失智的方法。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58717

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