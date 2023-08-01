AI止血逢低找買點？專家：台廠還是大贏家　長線這樣布局

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分析師黃文清指出，目前散戶融資餘額、本益比、資金交易比重，以及當沖的比例過高，皆是AI股過熱回檔的訊號，因此不建議投資人再介入，短期可能都還會有震盪，建議要觀察到8月中各大公司季報，獲利數字與展望都出爐後再來整理，也就是說到8月中旬前，投資人短期操作可能要相對保守。
不過，ChatGPT造浪，帶動AI市場需求大增幾乎可以說是未來趨勢。依據TrendForce資料顯示，2022年AI伺服器占整體伺服器約1%到3%，到了2023年估將年增38.22%，其價格為一般伺服器的3倍到10倍，未來5年數據中心伺服器的資本支出佔比將從約20%增加到45%。
台新投信指出，AI伺服器有8成在台灣製造，台股將是AI趨勢下最佳受惠者，以長線來說，台股科技基金多頭行情可期，若想留意的投資人，可以利用短線大幅回檔格局逢低布局，可採單筆分批投資台股科技基金，或是定期定額長線持有，以掌握長多行情。
台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，未來12年，AI帶動GPU需求增加100到150億美元，晶片商與晶片設計受益，此外，數據中心要能像一台電腦一樣運作，內部GPU要能相互溝通，因此，數據中心需要先進交換器、路由器和專用晶片，通訊晶片，使得網路設備商受益。
就長線來看，在ChatGPT引領風潮下，AI成為各科技大廠不得不發展的產業，不讓微軟專美於前，Google也宣布，將生成式AI功能全面導入Workspace當中，這代表未來將有全新的人機協作工作模式；手機大廠蘋果方面，機器學習（ML）和人工智慧（AI）現在已經滲透到iPhone幾乎所有的功能裡面。
沈建宏指出，台灣加權股價指數自去（2022）年10月底觸底反彈以來，在AI議題帶動下走勢持續強勁表現，SIA預測2023年全球半導體銷售金額年衰退11.7%，但明（2024）年銷售年成長11.8%。
再來，晶圓廠客戶持續去化庫存影響，第二季展望保守，預期第二季應為營運谷底，但第三季可望開始爬升，市場認為2024年將重返榮耀。沈建宏指出，台股加權指數本益比已回升至18.8倍，高於長期均值15.2倍，指數漲升速度可能放緩，建議選股不選市，AI相關族群拉回可逢低布局。