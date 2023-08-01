論文抄襲？幕僚駁斥：潘孟安論文合乎畢業規範

國民黨立委王鴻薇今(1)日召開記者會爆料指出，民進黨總統參選人賴清德的競選總幹事、前屏東縣長潘孟安，就讀高雄師範大學時的碩士論文涉嫌抄襲。對此，一名潘孟安資深幕僚指出，潘孟安在擔任屏東縣議員任內促成《屏東縣水上遊憩活動管理自治條例》，也催生屏東縣「民宿管理條例」，因此，他在高師大成教所的碩士論文才會以墾丁的旅遊相關為題。
記者郭俊暉、郭凱杰／屏東報導
王鴻薇指出，潘孟安在高師大成人教育研究所的碩士論文〈墾丁國家公園遊客旅遊動機、旅遊體驗、旅遊滿意關係之研究〉，經Turnitin系統比對，發現「相似度」比率高達54%，網路來源52%，出版物10%。更批評「連國家公園網站都抄」，還涉及至少6本以上期刊論文，通通沒有引註，比行政院副院長鄭文燦的30％抄襲比例多。
幕僚說，在潘孟安撰寫論文當時，並無論文比對系統可以運用，而根據現在的Turnitin論文比對系統「未設定任何篩選條件」檢視，該系統搜尋論文、期刊、工作報告和法條規定等資料後，共有147處比對到相同的文字，這些文字包括「名詞定義」、「統計專業術語」與「問卷語句」等。
幕僚更進一步「設定篩選條件」比對，排除相關研究領域常用或非抄襲之短句，即排除引述與小於1%的來源相符處，在此種情況下，又扣除了125處相似處。
幕僚強調，國立高雄師範大學成人教育研究所在系所網站上公布的論文原創性比對規範表單，要求全篇比對相似度須低於23%，潘孟安的論文合乎畢業規範要求。