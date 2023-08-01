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莫斯科大樓又遭烏克蘭無人機襲擊！克宮：發洩戰場失利的絕望之舉

▲俄羅斯莫斯科市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）今（1）日表示，市區內一座摩天大樓再度遭到烏克蘭無人機襲擊，外牆受損，但目前沒有傳出人員傷亡。這棟大樓在7月底就曾遭到烏克蘭無人機攻擊，圖為7月底遭襲時的資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯莫斯科市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）今（1）日表示，市區內一座摩天大樓再度遭到烏克蘭無人機襲擊，外牆受損，但目前沒有傳出人員傷亡。這棟大樓在7月底就曾遭到烏克蘭無人機攻擊，圖為7月底遭襲時的資料照。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

俄羅斯莫斯科市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）今（1）日表示，莫斯科金融區內一座辦公大樓再度遭到烏克蘭無人機襲擊，外牆受損，但目前沒有傳出人員傷亡。這棟大樓在上（7）底就曾遭烏克蘭無人機襲擊，克里姆林宮表示，這些襲擊是基輔因烏克蘭戰場受挫而採取的「絕望之舉」。

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根據《BBC》報導，索比亞寧表示，幾架無人機在昨晚俄羅斯防空系統擊落，但有一架成功無人機成功突破，飛到莫斯科市區，對一座辦公大樓進行襲擊，造成21樓的外牆毀損，超過150平方公尺的玻璃被毀。

索比亞寧指出，消防單位正在進行善後工作，目前沒有傷亡消息傳出。此外，這座遭到襲擊的辦公大樓，幾天前也曾是烏克蘭無人機鎖定的目標。

俄羅斯國防部週日表示，在首都上空攔截了三架烏克蘭無人機，而在電子戰壓制烏軍無人機過程中，莫斯科伏努科沃（Vnukovo）機場曾短暫關閉，克里姆林宮批評，這些無人機襲擊是基輔因烏克蘭戰場受挫而採取的「絕望之舉」。

儘管烏克蘭尚未承認最新的無人機襲擊，但總統澤倫斯基曾表示，烏軍對俄羅斯領土的襲擊是「難以避免、自然且絕對公平的過程」，澤倫斯基說烏克蘭正在變得強大，並將戰爭帶回俄羅斯。

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