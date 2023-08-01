「最難買甜點店」中秋禮盒集19個糕點 頌丹樂蛋黃酥加「此泰菜」
▲「深夜裡的法國手工甜點」推出「沐月新花」中秋禮盒，網羅巧克力塔、夾心蛋糕、蛋白餅和費南雪、瑪德蓮、法式水果軟糖等19種常溫經典甜點。（圖／「深夜裡的法國手工甜點」提供）
記者葉盛耀/綜合報導
2023-08-01 11:56:56
中秋節吃月餅是傳統習俗，但這幾年愈來愈多人能接受以西式糕點替代又或者創意版的糕點。已經創立12年的「深夜裡的法國手工甜點」就推出「沐月新花」禮盒，網羅巧克力塔、夾心蛋糕、蛋白餅和費南雪、瑪德蓮、法式水果軟糖等19種常溫經典甜點。另外，來自泰國、曾獲米其林一星級殊榮的餐廳《Somtum Der Taiwan 頌丹樂》，今年與藝術烘焙世界冠軍8面金牌得主裴志偉聯手，推出獨家聯名、全台首創的「星級打拋豬蛋黃酥」。
「深夜裡的法國手工甜點」（簡稱「深法」）創立於2011年，以臉書下單、深夜面交的獨特銷售方式和美味口碑馳名，因訂購者眾，曾被網友和媒體喻為「台北市最難買的甜點」。深法招牌產品從法式塔類擴增至常溫糕點、重乳酪蛋糕和餅乾類，也在永康商圈有了供應咖啡、讓客人內用的實體店，依舊人氣不減。 中秋節將至，深法推出以法、日、台優質原料傾心製作的「沐月新花」禮盒，網羅巧克力塔、夾心蛋糕、蛋白餅和費南雪、瑪德蓮、法式水果軟糖等19種常溫經典，搭配司馬庫斯特選紅烏龍，期待疫後的第一個中秋節，民眾能在法式甜點包圍下度過一段幸福溫馨的賞月時光。三款全新中秋甜點禮盒限量供應，即日起請至深法FB粉絲專頁私訊訂購。 ▲中秋節不再吃傳統廣式、蘇式月餅，改換夾心蛋糕、蛋白餅和費南雪、瑪德蓮等也是很好的選擇。（圖／「深夜裡的法國手工甜點」提供）
《Somtum Der Taiwan 頌丹樂》菜色主打泰國東北伊善地區的正宗道地泰式料理，而因應台灣中秋節推出的『全台首創-頌丹樂星級金牌打拋蛋黃酥』，融合餐廳人氣泰菜「打拋豬肉」，將豬肉與進口天然泰式香草拌炒，再加上特製豆沙，因此帶點微辣，最中心則為紅土鹹蛋黃，最外皮是使用99%乳脂的法式奶油製作，讓酥皮的奶香與酥脆再升級，成為全台獨創的「打拋蛋黃酥」。
▲《Somtum Der Taiwan 頌丹樂》將蛋黃酥結合泰國菜打拋豬肉，做成獨一無二的打拋蛋黃酥。（圖／《Somtum Der Taiwan 頌丹樂》提供）