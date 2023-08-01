影音／李玟姊姊淒厲大哭「他害死我妹」　崩潰40秒影片全程直播

蕭敬騰、Summer公開合體！一笑就有夫妻臉　沈春華爆料：互動甜蜜

▲蕭敬騰（右一）和經紀人未婚妻Summer合體現身，中為沈春華。（圖／翻攝自沈春華臉書）
▲蕭敬騰（右一）和經紀人未婚妻Summer合體現身，中為沈春華。（圖／翻攝自沈春華臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

36歲蕭敬騰（老蕭）選在大14歲經紀人女友Summer（林有慧）生日當天求婚成功，哽咽告白「這16年來我們偷偷相愛...現在我要讓全世界知道，妳從來就不是一個人」，時隔1個多月，新婚夫妻被前王牌主播沈春華在臉書曝光同框近照，沈春華透露小倆口私下互動很甜蜜。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲蕭敬騰（右）今日求婚成功，對象是陪伴他16年的經紀人林有慧（Summer）。（圖／喜鵲娛樂提供）
▲▼天王蕭敬騰（上下圖右）情定16年經紀人Summer。（圖／喜鵲娛樂提供）
▲蕭敬騰求婚Summer成功。（圖／喜鵲娛樂提供）
日前，沈春華出席友人父親103歲壽宴，現場眾星雲集，綜藝教母張小燕、歌后李翊君、金曲歌王許富凱等人都受邀，主持人是鍾欣凌和唐從聖，曝光的照片，沈春華與大牌經紀人Summer、她的未婚夫蕭敬騰合影，Summer穿無袖純白蕾絲小禮服，手搭著沈春華，沈春華也搭上著藕色西裝的蕭敬騰肩膀，新人臉上洋溢幸福笑靨。

▲Summer（左起）、沈春華、蕭敬騰在晚宴上留影。（圖／翻攝自沈春華臉書）
▲Summer（左起）、沈春華、蕭敬騰在晚宴上相見歡。（圖／翻攝自沈春華臉書）
沈春華寫下「剛剛宣布喜訊的老蕭夫婦連袂出席，甜蜜的互動讓現場更加喜氣洋洋」，還說蕭敬騰和Summer一出現，現場就充滿粉紅泡泡，網友留言：「恭喜新人！幸福滿滿，早生貴子」、「結婚是個美好的開始，要相親相愛，好好經營婚姻」、「老蕭的太太長得甜甜的」、「好幸福，好可愛的偶像們」、「好甜蜜的一對佳人」、「想起沈姐和小燕姐之前訪問哥的情景，節目很好看，又很有趣！兩位都是很令人敬重也很有愛的主持人！很感謝前輩對老蕭的照顧」！


蕭敬騰老婆太正了！經紀人Summer允嫁後首露臉　同床「蕭寶寶」

蕭敬騰撞球球技了得、愛吃路邊攤　你不知道天王的5件事

蕭敬騰求婚「哭抱大14歲經紀人」　周杰倫PO搖滾區視角：恭喜老弟

蕭敬騰「走路步伐不穩」被質疑有不法行為　本人發聲：杜絕造謠

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀