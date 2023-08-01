李玟老公Bruce快閃！遭撞狂罵「不善待CoCo」　2分鐘衝突現場曝

李玟的出殯儀式於今（1）日在香港舉辦，稍早李玟親友已經前往香港島柴灣歌連臣角火葬場，李玟老公Bruce也低調現身，待不到1小時就從火葬場離開，沒想到才一踏出火葬場就暴動，有人衝撞、推擠他，甚至還有激動粉絲指著他罵，2分鐘激烈衝突現場曝光。 我是廣告 請繼續往下閱讀 Bruce原先要出席李玟今天一早的出殯儀式，但直到李玟大姊李秋林、二姊李思林手捧李玟遺照，準備前往香港島柴灣歌連臣角火葬場時，都未見到Bruce身影，後來是李玟親屬抵達火葬場，Bruce才悄悄的在約11點20分現身火葬場。▲李玟老公Bruce在火葬場遭粉絲激動衝撞、狂罵。（圖／翻攝追思會YouTube直播）之後Bruce待了不到1小時，大約在12點5分從火葬場側門離去，外頭聚集大批媒體與粉絲，被問到有什麼話想對李玟說，他僅說出「I love CoCo，My whole life」，而他身旁至少4名保鑣圍成一圈將他包圍，但隨即有激動的粉絲衝撞他，甚至指著他大罵「你不善待我們CoCo」、「你殺了我們CoCo」，保鑣大喊小心安全，對於罵聲Bruce沒有任何反應，神情嚴肅的趕緊上車，還有人一度想阻擋車子駛離，讓現場的人不斷喊「危險」。據悉，其實Bruce在場內就已經遭粉絲開譙，還有歌迷詛咒他下地獄。▲李玟粉絲聚集在香港殯儀館外，大罵李玟老公Bruce。（圖／讀者提供）李玟老公Bruce來了！悄現身火葬場 送妻羽化成仙李玟出殯全場痛哭失聲！親姊捧遺照 老公Bruce缺席李玟歌迷淚別天后！港殯儀館開罵Bruce：渣男影音／李玟姊姊淒厲大哭「他害死我妹」 崩潰40秒影片全程直播