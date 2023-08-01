鮮花革命醞釀中？齊齊哈爾11死事故　中國急維穩遭諷「連花都怕」

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對東北人而言，黃桃罐頭是一種從兒時就存在的飲食記憶，在物資和經濟條件相對匱乏的年代，黃桃罐頭還成為東北不可多得的「禮品」。而「桃」同音「逃」，過去在新冠疫情期間，也有人希望能「『逃』過疫情」，而這次供奉黃桃罐頭，則是盼望他們能逃過一劫。
27日傍晚，微博上出現了新的熱搜關鍵詞「齊齊哈爾的全城送别」，許多人分享了追悼花海、飲料和罐頭的現場照片，也有人轉貼死者家屬哀慟的思念文，或悲憤批評權力者的無能。但沒過幾天，中國社群平台有關於齊齊哈爾的貼文全都「被消失」。
另外在學校門口祭奠死去學生的鮮花、黃桃罐頭等物品也全都一掃而空。從網路影片可以發現，學校門前街道冷冷凊清，街上一個行人都沒有，學校也派出專人在校門外值守，禁止再有人將悼念的鮮花物品等擺放在地上。
網友表示，這些祭奠物品被鏟走，之後當局還用高壓水槍清洗了整條街道，齊齊哈爾34中所在的永安大街目前「三步一崗五步一哨，全部封鎖」。網友原先路過時想拍影片，結果還被一幫穿黑衣短袖的便衣盤問「是哪個單位的」，他在影片中指出「校門口100米之內全是便衣」。
另外遠隔千里的上海齊齊哈爾路，也增設了大量警力，連花店也關門停業，引發熱議。有網友表示，去年的烏魯木齊路，今年的齊齊哈爾路，「鮮花運動」要開始了，這真的是當局提醒的。
去年，因中共當局長期進行疫情封控，引發民怨，進而在新疆烏魯木齊一場大火後爆發「白紙運動」，這場自發運動很快蔓延到中國其他城市。
《美國之音》評論員鄧聿文表示，與正常社會不同的是，中國出現了災難，官方第一時間是瞞，實在瞞不住引發群集的輿論效應，派警察對受害者和家屬進行維穩，生怕他們會出什麼亂子。而這次齊齊哈爾的坍塌事故，官方預先假定受害者及其家屬會是刁民。這樣當然不是去解決矛盾，而是激化矛盾，讓事情變得更難解決。