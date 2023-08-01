調查局職員「持湯勺」阻隨機殺人！韓媒盛讚英雄：不能惹台灣人
台東市日前發生隨機殺人案，妙齡女子當街遭隨機襲胸，並慘遭割喉，調查局台東調查站職員許世光正好載2名兒子開車路過，3人見義勇為，分別以湯勺、行李箱、電風扇制伏張姓兇嫌，事蹟廣為流傳獲得不少外媒報導，其中獲得韓國媒體廣為報導，韓國網友更盛讚「勇敢的台灣市民」。
記者孫唯容／綜合報導
本（7）月9日中午12時許，台東市中興路上發生街頭隨機殺人案，張姓兇嫌持大型美工刀，尾隨攻擊被害女子，當時許世光父子3人路過，以電風扇、湯勺等工具將張嫌制服在地，後續女子送醫無大礙，而檢察官認定，張男涉犯殺人未遂、傷害等重罪，有逃亡及反覆實施之虞，向台東地方法院聲請羈押禁見獲准。
日前MBC電視台、SBS電視台等多家韓國媒體，大篇幅報導許世光父子3人，影片點閱率超過160萬次，更有韓國網紅比較各國所發生的隨機殺人事件，探討民眾類似事件的反應，結果只有許世光父子願意挺身救人，讓韓國網友大讚「市民英雄」、「勇敢的台灣市民」，而勇敢拿湯勺制服兇手更被韓媒稱為「不能惹到台灣人的理由」。
日前，許世光父子接受調查局長王俊力表揚時，就透露當時救人的心情，坦言當下心裡其實「非常害怕」、「緊張」，但直覺「不救的話，被害人會被砍死」，所幸父子3人彼此掩護、扶持，才成功分散歹徒的注意力，順利將其制伏。