北京暴雨不能只怪杜蘇芮？鄭明典揭淹水關鍵：卡努颱風也有責任
在今年第5號颱風「杜蘇芮」強大的威力影響之下，中國首都北京降下連日暴雨，多區啟動防汛紅色（一級）預警，呼籲市民非必要別外出。對此前中央氣象局長鄭明典指出，北京暴雨除了杜蘇芮颱風的環流水氣影響時間長外，還與卡努颱風、太平洋熱帶系統等多種因素串連導致，且北京的土地大、河流長，相較於台灣，淹水的情況才會更加顯著。
記者張志浩/綜合報導
鄭明典說明，雖然杜蘇芮颱風登陸中國後，結構快速消散，不過其環流卻還是持續維持造成暴雨，除了杜蘇芮本身水氣多、當地地形影響之外，位在中國東方、正影響台灣的卡努颱風，以及卡努後方的熱帶系統，沿著太平洋高壓持續替杜蘇芮颱風環流造成波動，導致環流持續時間較長。
鄭明典提及，除了上述的波動外，北京附近也吹著些許的西南風，導致水氣增加，不過杜蘇芮颱風在當地並沒有明顯帶起印度洋的西南氣流，推估暴雨和西南季風的關係不大；至於暴雨還導致淹水的原因，主要就是中國地大、河流長、水的流速又慢，才會釀成災害。
事實上，鄭明典分享，這幾天在中國北京的暴雨，若放到台灣，雨量可能就是「午後雷陣雨」的等級，但過去曾有理論分析，雨降到陸地後，平均留到海洋的時間，日本相較台灣要多花3倍時間，中國相較台灣更是要多花費10倍以上，提醒近日若有要前往中國的民眾，務必多留意天候狀況。