全家咖啡聯名嵜本！「芒果氣泡美式」開賣折11元 7-11拿鐵買1送1
夏季高溫來襲，超商咖啡新品連發，全家攜手「嵜本SAKImoto」打造全新品項「繽芒氣泡美式」，即起至8月8日前，原價80元會員嚐鮮價僅69元，現折11元外還可搭自帶杯扣5元折扣，最低61元開喝！同時水果系新品還有4款甜點，包括蜂蜜檸檬脆皮泡芙、百香鳳梨千層蛋糕、蜜香紅茶蘋果鬆餅、海鹽檸檬滿餡麵包。至於，7-11也推出新品「冰精品生椰厚拿鐵」，並且今（1）日為行動隨時取買1送1活動最後一天。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家今夏攜手「嵜本SAKImoto」打造全新品項「繽芒氣泡美式」（原價80元），使用台灣鮮榨芒果原汁，加入檸檬馬鞭草萃取液製成冰磚，一口喝下，鮮果味與草本香氣超沁涼。即日起至8月8日前，「全家」會員購買氣泡美式系列，可享夏季嘗鮮價69元，像是繽芒氣泡美式原價80元，換算下來現折11元開喝。
同時， 全家甜點品牌再推夏日新品，「百香鳳梨千層蛋糕」將百香果與金鑽鳳梨內餡層層堆疊；「蜂蜜檸檬脆皮泡芙」使用檸檬原汁熬煮成的檸檬卡士達，搭配龍眼花蜜製成滑順內餡。烘焙新品還有「蜜香紅茶蘋果鬆餅」（8月2日開賣）帶有獨特茶香的蓬鬆餅皮，搭配紅茶巧克力奶油霜及富士蘋果餡一同品嘗；「海鹽檸檬滿餡麵包」則在柔軟麵包抹上屏東綠檸檬汁熬煮而成的檸檬蒟蒻餡，以及法國海鹽奶霜。
7-11則是推出以「厚椰奶」與衣索比亞古吉精品咖啡結合的「冰精品生椰厚拿鐵」，採用東南亞沿海30年以上老樹椰子鮮榨椰子水及椰肉調製而成「厚椰奶」，相較一般椰奶口感更香濃滑順，更適合搭配咖啡飲用，今（1）日活動隨時取買1送1最後一天，數量有限售完為止，8日前門市則有嚐鮮價99元（原價110元）。