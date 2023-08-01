流感季「全年化」時代來臨！疫苗比一比，醫籲長者選用免疫加強型

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自今年四月台灣逐步解除口罩禁令，台灣流感確診人數逐步攀升，迄今已累計超過三百例流感重症，創近三年以來最高峰，也打破過去流感高峰出現於冬季的現象，春夏亦成為流感好發季節。
臺大兒童醫院小兒科教授黃立民醫師說明，人體上呼吸道存有流感病毒和新冠病毒等多種呼吸道病毒共同競爭人體環境，新冠病毒的強勢流行導致流感感染率降低，而隨著新冠肺炎病毒強勢期已過，上呼吸道病毒生態系出現明顯改變，促進流感疫情興起。由此可知，流感病毒已成為全年皆需積極防護之疾病，呼籲民眾應積極接種流感疫苗以累積足夠疾病抵禦力，避免感染後出現嚴重病症。
中重症高風險族群提高警覺！積極接種疫苗防感染
據疾管署統計，今年流感中重症個案高達8成未施打流感疫苗，其中約5成是65歲以上長者。臺大醫院老年醫學部主任詹鼎正醫師說明，65歲以上長者中重症機率較其他年齡層高，其實是因為人體免疫系統自然老化，較難產生抵禦疾病抗體，因此每年定期接種流感疫苗並注重預防效果。
黃立民醫師進一步說明，在全年流感季的趨勢下，長者所面臨的感染危機倍增，而免疫老化也為長者帶來兩大危機：
- 免疫系統反應少，抗體保護力減兩成
- 免疫記憶退化，記不住病毒難反擊
流感疫苗比一比 長者更需挑選免疫加強型
據英國疫苗接種和免疫聯合委員會針對不同年齡層提出對應之疫苗建議，支持65歲以上長者施打「免疫加強型」流感疫苗。免疫加強型流感疫苗已在外國使用多年，可延長免疫系統抗體持續時間，並且增強免疫反應，較一般流感疫苗產生約1.5倍的抗體。參考過去外國使用經驗，免疫加強型流感疫苗使用於65歲以上長者，可減少大幅減少流感發生率、就診率減少近3成、肺炎住院率減少3成，突顯正確選擇疫苗的重要性。
由於流感已常態化出現在個季節，夏天也不可輕忽流感防護！黃立民醫師呼籲，民眾務必接受疫苗施打，65 歲以上長者更應優先考量免疫老化情況，選擇保護力較強、保護時間更長的疫苗劑型。一般民眾也應衡量自身狀況、接受流感疫苗防護，維持健康狀態。
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