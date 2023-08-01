年齡相加逾3千歲！　這群阿公阿嬤不畏困難舞出活力

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我國老年人口急遽增加，衛福部部長薛瑞元表示，運動是維持健康的關鍵，尤其是高齡的長輩，政府不僅致力完善長照2.0照護服務，更重視向前延伸的健康促進，豐富長者社區生活及社會參與的活躍老化。
衛生福利部國民健康署自民國100年起辦理「長者活躍老化競賽」活動，廣邀社區長者組隊參加，目的是讓社區長輩有個目標，維持身體活動，延緩失能，同時走出來交交朋友，一起參與社區課程並活動，減少孤獨，達到健康老化。
「長者活躍老化競賽」邁入第13個年頭，競賽累計58萬人次參與。今年活動主題為「阿公阿嬤舞GO厲害」，自8月至9月間4場分區競賽開打，來自各地方政府推薦甄選共68個隊伍參加分區競賽，凡取得金、銀獎的隊伍，可取得晉級10月全國總決賽的資格。
國健署署長吳昭軍表示：「長者活躍老化競賽已是社區阿公阿嬤們翹首期盼的年度大事，從年初就紛紛詢問賽事期程。」長輩們經過不斷的練習、排演到比賽，雖然辛苦，但與隊友朝夕相處，有歡笑、也有關心與扶持。經調查，曾參賽的長者們，在自覺心情愉快、更有活力、更多朋友作伴、更喜歡走出家門參加活動、自覺健康狀況良好等方面，都給4.7以上高分（滿分5分），顯見活動對長者身心健康有實質助益。
老幼相伴 鼓勵長者開心追夢來自彰化縣伸港鄉「溪底國寶活力舞蹈班」的85歲柯阿公與83歲柯阿嬤賢伉儷，參加據點活動長達14年，倆人不畏風雨天天報到，每天開心學習舞蹈及健康促進課程，夫妻年紀大了一起行動，需要有共同興趣和目標。在練習舞蹈的過程中，柯阿嬤擔心自己無法久站，柯阿公鼓勵她別怕表現不好，能在有生之年能做一些不同的事情，是件開心的事。
宜蘭縣羅東鎮北成里里長羅暳鎂組成「北投社樂齡環保鼓隊」，當中有全家族成員參與，從最年長、88歲的羅伯父到羅媽媽、孫子及曾孫四代同堂參與，激勵其他隊員積極參與。多數隊員原是身體僵硬的老農，在羅里長熱心帶領與精心課程設計之下，去年首次參賽就晉級全國總決賽奪得最佳創意獎。隊員的子女們看到比賽影片後，都訝異得不敢相信他們的父母可以表演出高難度的動作，看到長輩們堆滿燦爛的笑容，羅里長表示：「我們做對了。」
「長者活躍老化競賽」阿公阿嬤青春不老「長者活躍老化競賽」提供專屬長者的舞台，展現健康活力與生命價值，同時激發長者圓夢的機會，實踐「在地老化」與「活躍老化」的核心價值。競賽活動期間國健署提供臉書粉絲團直播服務，並於讓無法到場的民眾和親友們，一同為長輩們加油與鼓勵，相關詳細的活動訊息，可至官方網站https://www.happysenior.com.tw/2023/，或「長者活躍老化競賽」粉絲專頁查詢。
| 分區
| 舉辦時間
| 辦理場地所在
| 中區競賽
| 8月18日(五)
| 環球科技大學體育館(雲林縣斗六市鎮南路1221號)
| 南區競賽
| 8月25日(五)
| 高雄科技大學楠梓校區體育館 (高雄市楠梓區海專路142號)
| 東區競賽
| 9月1日(五)
| 花蓮縣立中正體育館(花蓮縣花蓮市公園路53號)
| 北區競賽
| 9月8日(五)
| 新北市板樹體育館(新北市板橋區溪城路90號)
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58667
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