郭台銘送花籃為合作伏筆？柯文哲：大老闆不會輕易放棄
民眾黨總統參選人柯文哲上月29日下午3時舉辦「KP SHOW」演唱會，鴻海集團創辦人郭台銘署名贈送花籃，賀卡上引用柯文哲過去常說「一個人走得快、一群人走得遠」作為賀詞，引發外界聯想，是否不放棄合作。對此，柯文哲今（1）日表示，「大老闆做什麼事情都不會輕易放棄！」
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲今日上午前往高雄大東文化中心演講，他在媒體聯訪時被問到郭台銘贈送花籃一事，是否代表「郭柯合」還未放棄？柯文哲回應表示：「哎！大老闆做什麼事情都不會輕易放棄！」並指出郭台銘只有cost-effective（成本效益）不合的時候才會放棄， cost-effective合的時候都會很積極，這是成功企業家很特殊的性格。
至於是否對郭台銘是否抱持開放心胸？柯文哲說：「我們理智、冷靜、清楚，維持冷靜的頭腦就好了！」
媒體追問力挺郭台銘的彰化縣議長謝典林退黨，媒體問是否可能促成柯郭合作？柯文哲自曝，謝典林退黨「我也滿驚訝的，我打電話給他，說你怎麼會那麼衝動？」
柯文哲進一步說，有些人就很世故，但有些人就覺得該怎樣做、就這樣做，謝典林衝動退黨，「還算是年輕人」、「我倒覺得他是率性的！」