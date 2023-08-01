賴清德出席農業部掛牌「謝天降雨祝賀」　替總統蔡英文帶3句話

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首先賴清德說，第一句話是農業部要永遠做農漁米民的靠山，持續不斷解決農民問題，也要積極提升農民收入，讓他們生活能夠更好，要以身為農民為榮。
其次，賴清德說，農為國本，換句話說農業部應該要積極讓台灣農業永續發展，必須持續應用各種手段、科技與新創來提升農業競爭力，台灣農業好、農產品好，且生產規模逐年增加 ，從2012年農業產值5632億元，到2021年已經達到6287億元，面臨其他國家競爭，尤其是外銷勢必要提升競爭力。
賴清德說，面對氣候變遷與數位轉型等挑戰，農民沒有辦法獨立應對，農業部要跟農民站在一起，面對各項挑戰，期待部長跟農業部站在第一線，利用機會解決氣候變遷挑戰，也能讓農業競爭力升級。
最後賴清德提到，立部厚生，農業部存在的目的，就是要幫助農民、幫助農業，有農民才有農業，有農業才有農產品，有農產品國人才能夠賴以維生，農業部存在目的是要滿足2350萬人生活糧食之所需。
賴清德表示，面對氣候變遷，農產品在全世界幾大糧倉生產量都受到影響，台灣目前農產品自給率是30％而已，如果未來氣候變遷挑戰加劇，沒有辦法從世界各地購買到足夠農產品 ，對台灣是一個挑戰，因此必須要未雨綢繆，因應未來糧食危機及早做準備，這是農業部不可迴避的責任。
賴清德說，替總統蔡英文特別帶到3句話，希望部長與農業部一起打拚，讓農民生活更好、 農業永續發展且糧食不出現危機。