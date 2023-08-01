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賴清德出席農業部掛牌「謝天降雨祝賀」　替總統蔡英文帶3句話

▲歷時35年，農委會升格農業部今日正式掛牌，副總統賴清德出席典禮，並替總統蔡英文帶來3句話勉勵部長陳吉仲與農業部。（圖／記者嚴俊強攝，2023.08.01）
▲歷時35年，農委會升格農業部今日正式掛牌，副總統賴清德出席典禮，並替總統蔡英文帶來3句話勉勵部長陳吉仲與農業部。（圖／記者嚴俊強攝，2023.08.01）

記者陳威叡／台北報導

農委會升格農業部並於今（1）日舉行揭牌儀式暨部長布達典禮，由原農委會主委陳吉仲擔任首任農業部長，副總統賴清德代表總統蔡英文到場出席，致詞時首先感謝老天爺送來雨水祝賀，也特別替總統帶來3句話，希望作為陳吉仲與農業部同仁座右銘，首先是農業部要永遠做農漁民靠山，其次是農業部要讓台灣農業競爭力升級，最後是未雨綢繆，因應未來糧食危機，是農業部不可迴避的責任。

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對於典禮開始時會場下起暴雨，賴清德致詞時首先感謝老天爺送來雨水祝賀，並強調今日前來特別代表總統蔡英文帶來3句話，希望部長與農業部同仁都能放在心上，當作座右銘一起努力。

首先賴清德說，第一句話是農業部要永遠做農漁米民的靠山，持續不斷解決農民問題，也要積極提升農民收入，讓他們生活能夠更好，要以身為農民為榮。

其次，賴清德說，農為國本，換句話說農業部應該要積極讓台灣農業永續發展，必須持續應用各種手段、科技與新創來提升農業競爭力，台灣農業好、農產品好，且生產規模逐年增加 ，從2012年農業產值5632億元，到2021年已經達到6287億元，面臨其他國家競爭，尤其是外銷勢必要提升競爭力。

賴清德說，面對氣候變遷與數位轉型等挑戰，農民沒有辦法獨立應對，農業部要跟農民站在一起，面對各項挑戰，期待部長跟農業部站在第一線，利用機會解決氣候變遷挑戰，也能讓農業競爭力升級。

最後賴清德提到，立部厚生，農業部存在的目的，就是要幫助農民、幫助農業，有農民才有農業，有農業才有農產品，有農產品國人才能夠賴以維生，農業部存在目的是要滿足2350萬人生活糧食之所需。

賴清德表示，面對氣候變遷，農產品在全世界幾大糧倉生產量都受到影響，台灣目前農產品自給率是30％而已，如果未來氣候變遷挑戰加劇，沒有辦法從世界各地購買到足夠農產品 ，對台灣是一個挑戰，因此必須要未雨綢繆，因應未來糧食危機及早做準備，這是農業部不可迴避的責任。

賴清德說，替總統蔡英文特別帶到3句話，希望部長與農業部一起打拚，讓農民生活更好、 農業永續發展且糧食不出現危機。

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