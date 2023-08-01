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尼日發生軍事政變　外交部：無國人與僑胞旅居當地未受影響

▲尼日26日政變，法國立場尤為尷尬，特別軍方支持者還發動示威，上千人包圍法國使館，高喊「法國滾蛋，俄國萬歲」。（圖／美聯社／達志影像）
▲尼日26日政變，法國立場尤為尷尬，特別軍方支持者還發動示威，上千人包圍法國使館，高喊「法國滾蛋，俄國萬歲」。（圖／美聯社／達志影像）

記者邱新博／台北

西非國家尼日發生軍事政變，親西方的總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）遭軍方挾持，自2011年起領導尼日總統衛隊的查尼（Abdourahamane Tchiani）宣布自己是新國家領袖。當地也爆發上千人上街示威，更包圍法國使館。外交部今（1）日表示，對於尼日當地情況，目前沒有國人旅居當地，並無國人傷亡。

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尼日26日爆發軍事政變，在當地時間28日，查尼宣布自己為新任的國家領導人，他的政變行動得到俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首領普里格津（Yevgeny Prigozhin）的支持，瓦格納向查尼提供僱傭兵服務。

當地上千名示威民眾也針對前殖民國法國，包圍法國使館，還有砸碎窗戶、縱火的情形發生。法國與歐盟已經暫停對尼日的援助，而由15國組成的西非經濟共同體(Economic Community of West African States，ECOWAS)也放話，要求在一星期內恢復貝佐姆的總統職位，否則將採取一切措施恢復尼日的憲法秩序，其中包含動武。

外交部今日召開例行記者會，針對媒體提問國人或僑胞在當地的狀況，外交部發言人劉永健表示，我國在尼日並沒有設駐館，由駐沙烏地阿拉伯代表處兼轄，政變發生後就沙烏地阿拉伯代表處掌握的資訊，沒有國人也沒有僑胞旅居當地，目前沙烏地代表處還是會密切觀察當地的情勢，目前掌握沒有國人與僑胞受到影響。

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