8月1日世界肺癌日 奇美醫攜手3家醫院提醒民眾重視肺癌篩檢

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奇美醫院首席醫療副院長田宇峯指出，今年7月1日起，除了原本的大腸癌、口腔癌、子宮頸癌、乳癌外，國民健康署已將低劑量電腦斷層肺癌篩檢正式列為第五癌篩檢。奇美醫院今年1月至7月完成317人肺癌篩檢，其中陽性率為7.3%(23/317)，癌症檢出率則為1.3%(4/317)。肺癌若是早期發現、早期治療，5年存活率可達9成；但若為到四期才發現，5年存活率則僅剩1成左右，提醒符合資格的民眾都應篩檢，以守護自身的健康。
奇美醫院癌症中心暨血液腫瘤科主任馮盈勳表示，近年來罹患肺癌人數逐漸上升，民眾對於特有徵象應提高警覺，盡早檢查就醫。肺癌早期並沒有明顯症狀，多數病人發現時都以中晚期居多。避免肺癌應遠離菸害空汙，平時可以大眾運輸工具代替開車、不吸菸、烹飪時開抽油煙機避免吸入過多油煙、有空汙警訊時應戴口罩減少PM2.5傷害，若有不明原因咳嗽、呼吸不順則應提早警覺，家族若有肺癌病史，也應定期篩檢，早期發現，早期治療。
奇美醫院胸腔外科主治醫師蘇英傑表示，癌症死亡率第一名就是肺癌，早期的X光設備較難看出肺部結節，現在只要透過低劑量電腦斷層肺癌篩檢，就能發現小於1公分的早期肺癌。鼓勵具肺癌家族史，50至74歲男性或45至74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾，及具重度吸菸史民眾應為自身健康盡速篩檢。
今日肺癌手術成功案例胡女士也到場分享自身經驗，胡女士有乳癌的病史，在一次的胸部電腦斷層追蹤時發現肺部有結節，雖然乳癌有定期追蹤，但擔心是癌轉移，所以轉診至胸腔外科，醫師建議進行切除手術，術後病理報告確定不是乳癌轉移，而是原發性早期肺癌。胡女士因及早發現，及早切除，目前定期回診追蹤檢查。