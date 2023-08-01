退選屏南立委！服務處深夜遭放炮咆哮 許展維：我懂你們在警告我
原先披綠袍參選屏東縣第2選區的參選人許展維，昨天晚間於臉書宣布退出屏南地區立委選舉，不料位在萬丹鄉的服務處，深夜遭人惡意施放鞭炮，現在還有人錄影、咆哮，警方獲報趕抵現場時，滋事民眾已散去，現在查扣燃放過後的煙火痕跡及煙火盒，警方已成立專案小組，全力追緝犯嫌。事後許展維也在臉書發文表示，「我懂你們在警告我不要亂講話，但許展維無所懼！」
記者孫唯容／綜合報導
在2024年立委選戰中，許展維獲民進黨徵召參選屏東縣第2選區，不過後續因為違反《政府採購法》以20萬元交保後，再遭台聯黨指控收紅包，昨天許展維在臉書發布退選聲明，坦言「顧大局是必要的抉擇」，宣布退出屏南立委選舉。
不過退選聲明剛發布，許展維為在萬丹鄉的服務處就遭人惡意施放鞭炮，滋事民眾還在現場大聲咆哮，該服務處已向施放煙火之滋擾人員提出告訴，警方也已成立專案小組追查，調閱相關路口監視器，目前已鎖定特定對象，積極查緝到案。
針對此事件，許展維服務處發表聲明指出，31日晚間10時34許展維服務處前被惡意施放鞭炮。作案車輛箱型車，停放於服務前方，副駕駛隨即下車，在馬路上隨機施放兩個鞭炮，甚至對服務處用手機錄影、咆哮，隨後上車離開。
許展維表示，宣布退選後，感謝一路上支持的民眾，紛紛至粉絲專頁打氣加油，讓他感動不已，但也希望沒有認可他的民眾保持理性，不要打擾他的家人，「許展維不得不顧大局宣布退選！你們卻在夜闌人靜之際，唆使人到服務處放鞭炮，製造恐懼，真是孰可忍、孰不可忍！我懂你們在警告我不要亂講話，但許展維無所懼！為了保護家人，我已經正式向警方報案，我也請警方儘速破案！抓出幕後黑手！」