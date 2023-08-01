再嗆軌道建設亂花錢！柯文哲：難道要在玉山蓋捷運

台灣民眾黨近期猛打前瞻計畫變「錢沾」，軌道建設亂花錢。民眾黨總統參選人柯文哲今（1）日表示，錢不是問題，但軌道運輸要考量成本效益，「難道你想要在玉山蓋捷運嗎？在阿里山蓋高鐵？」
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲批評軌道建設執行率太低，國發會痛斥不實指控、民進黨也開記者會批柯。柯文哲今日上午參加高雄參加高雄補教協會活動，分享人生觀，會前聯訪時表示，那就請他們提供「真數據」，到底實際上完工幾％講清楚，就像他以前每次在問社會住宅，內政部次長花敬群講這麼多沒有用，不要講規劃中，中央政府社會住宅開工幾戶、完工幾戶，其他都不要提。
柯文哲說，軌道建設也是一樣，到現在為止，預算完成率幾％，「你不要講一大堆粉飾太平，講數字就好」。
民進黨打「軌道平權」反駁柯文哲，對此，柯文哲表示，軌道運輸要按照科學，軌道運輸有一定標準，如果每小時載運不到5000人，不一定要用軌道運輸，可以用公路解決，無人電動車也很快就會出現。柯文哲嗆，「難道你想要在玉山蓋捷運嗎？在阿里山蓋高鐵？」當政府不敢決定哪一條軌道運輸不用蓋，這種政府就是無能政府。
媒體問前瞻預算高雄市拿新台幣1265億元，但台北只有184億元，柯文哲說，錢的數額不是問題，重點是這個錢該不該花、花下去的效果如何，要算成本效益，「該用還是用啊，但不要錢花下去沒有效益。」