「超級藍月」即將登場！100年只露臉4次 天文大潮嚴防淹水
今（2023）年8月將接連出現多場肉眼可見的精彩天象，台北市立天文館研究組解說員謝翔宇表示，8月包括難得一見的「超級藍月」、歷年來觀賞條件最佳的「英仙座流星雨」、一年一度的「土星衝」及「水星東大距」等都會登場，其中又以「超級藍月」最受矚目，對天文有興趣的民眾絕不可錯過。
記者張志浩/綜合報導
台北市立天文館指出，今年8月將會出現兩次滿月，分別在8月2日與8月31日，這兩次滿月都是俗稱「超級月亮」的近距離滿月，比一般滿月近約2萬7千公里，因此又大又亮。發生在同一個月中的第2次滿月稱為「藍月」，平均2至3年才出現一次，而超級月亮和藍月同時發生的「超級藍月」則相當罕見，從1951至2050年的百年間只有4次，分別在1996年、2010年、2023年與2029年。
8月31日的超級藍月也是今年最大滿月，視直徑可達到33.43角分，與今年2月6日的最小滿月相較，視直徑大了13.6%，視面積更增加29%，比平時更大更亮。不過由於「望」發生於上午9時左右，看不見月亮，所以建議可在9月31日晚上7時30分前後，月亮東昇時觀賞，此時不但月球與地球距離近，加上大氣與地面景物對照的視覺效應，「超級藍月」將更為壯觀。
不過針對8月2次滿月的情況，中央氣象局也提醒，年度天文大潮來臨，今明兩天，西南部沿海低窪區域地區，漲潮期間務必注意海水倒灌、局部淹水等現象，時間延續到週五（8月4日），是臺南、高雄、屏東、臺東、基隆北海岸、東北部沿海地區的「年度大潮 」，今明兩天潮位最高，民眾前往海邊活動也務必要多加留意。
此外，8月13日夜間的「英仙座流星雨」極大，預計每小時天頂流星數可達到100顆，而且月相近朔，月光對觀賞流星幾乎沒有影響，是近年觀賞條件最佳的一次。在行星動態方面，8月10日將發生今年離日度最大的一次水星「東大距」，日落後在西方低空可見。8月27日則是一年一度的土星衝，是觀賞這顆帶有漂亮光環行星的最佳時段，土星亮度達0.4等。