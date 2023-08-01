我是廣告 請繼續往下閱讀
疝氣治療屬小手術
針對方濟各數個月前的疝氣手術為何，台灣消化外科醫學會理事長詹德全說，其實這就是一個小手術，雖然每個醫師決定的治療方式會有不同，但以三總來說，通常是今天住院、明天開刀、後天出院，最慢 3 天就能結束治療。
疝氣多是因為長期用力，導致器官從鼠蹊部肌肉和筋膜的弱點突出腹壁以外，造成疝氣情況，因此治療時會使用人工網膜來補強缺損的弱點，詹德全表示，手術方式有傳統手術與腹腔鏡手術兩種，而後者屬於微創手術，因此目前應用上以傷口小、恢復快的腹腔鏡手術為多。
腹部用力族群需注意
疝氣是指腹腔器官偏離正常位置的情況，詹德全指出，疝氣可分為「間接型」、「直接型」兩種，好發於「腹部時常用力」的族群，除了時常搬運重物的工人外，小便時需要特別用力的攝護腺肥大患者、長期便秘、長期咳嗽的族群也常有腹部過度用力的情況，同樣可能誘發疝氣。
不過，疝氣的好發年齡方面，詹德全表示，其實從小孩、年輕人到高齡長者都有可能出現疝氣，而孩童出現的多為「間接型」疝氣，通常是因為部分管道發育時並未閉鎖完全、導致器官掉出所致。
針對疝氣的症狀，詹德全說，其中最明顯的就是腹部會出現鼓起的一顆腫塊，若從肌肉和筋膜弱點掉出的是腸子，則可能出現腸阻塞、肚子感到異常脹痛等症狀，通常經手術治療後就能夠改善，雖有復發機率，但通常落在 5% 以下，發生機會並不高。
文／林志怡 圖／孫沛群
諮詢專家：台灣消化外科醫學會理事長詹德全
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 教宗疝氣手術後主持青年大會！外科醫揭「這些人」小心同毛病上身