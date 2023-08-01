Podcaster注意了！MixerBox送700萬曝光 AI加分題神助攻上榜
Podcaster 們如果覺得自己的頻道優質，但就是缺乏臨門一腳，少了一個被看見個管道，可以準備手刀參加MixerBox推出的「第二屆 MixerBox Podcast 互動聲力軍選拔大會」，MixerBox Creators 今（1）日宣布，今年不僅再度舉辦第二屆，並進一步加碼力挺創作者，首獎將送出等同市值高達 150 萬元的免費曝光，前 10 名獎品總值更逼近 7 百萬元，同時，特別規劃「用 AI 找創意」的加分主題，神助攻上榜機會。
記者周淑萍/綜合報導
根據MixerBox統計，目前Podcast 創作者帶來累計節目下載次數突破 5 億，也是台灣聽眾最常使用的 podcast 平台之一。MixerBox Creators 今（1）日宣布，為鼓勵用心製作好節目的創作新秀，MixerBox 今年再度推出第二屆「MixerBox Podcast 互動聲力軍選拔大會」，即日起至 9 月 30 日前皆可報名參加，只要單集節目符合活動辦法就能參與評選。活動將評選出最能樂於互動、展現創意思維的創作者。
今年獎項總值更比去年首屆進一步加碼，MixerBox 將在活動中送出總值近 700 萬元等同市值的 app 內曝光版位。其中，前 3 名贏家皆可獲得超過市值百萬的曝光效益，直接將創作者的節目強力送到用戶眼前。
此外，為實踐「用科技讓人們生活更便利」的創業理念，MixerBox 本屆互動聲力軍結合生成式 AI 浪潮，也特別規劃「用 AI 找創意」的加分主題，鼓勵創作者在參賽單集將 AI 聊天機器人應用於任一創作環節，活用互動機制創造好節目。
今年還特別邀請首屆互動聲力軍冠軍得主、台灣最溫暖鬼怪類 podcast「偷聽史多利 Talking Story」，以及榮獲台灣聲音類兒少優質節目推薦的「欖仁媽媽說故事」，擔任本屆導師。兩位導師錄製單集示範如何運用 AI 尋找創意、與聽眾互動。偷聽史多利表示，MixerBox Podcast 讓他們能透過平台與聽眾們建立良好的互動，拉近彼此的距離，更在嘗試用 MixerBox ChatAI 聊天機器人生成節目內容後，大呼：「覺得真的很讚！」
根據 MixerBox Podcast 最新即時熱門排行榜前 10 名來看，1 到 3 名都由兒童與家庭類節目稱霸，可見用戶需求強大。但前 10 名中也有 3 檔與鬼怪、驚悚犯罪題材相關，顯示「大人味」的故事也是相當熱門的 podcast 題材。除了有「MixerBox Podcast 互動聲力軍選拔大會」之外，MixerBox為協助創作者透過平台觸及更多用戶，長期提供多項推廣資源開放 Podcasters 免費申請，有機會有效提升收聽量、獲得更多聽眾。