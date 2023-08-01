侯友宜訪日本國會 小笠原曝親身觀察：感受到本土派重視台日關係
國民黨總統參選人侯友宜昨日前往日本國會參加「日華議員懇談會國會歡迎茶會」，除了20多位日本議員、百名僑胞參與外，長時間關注台灣選舉的日本政治學家小笠原欣幸也到場。小笠原事後在臉書分享自己的心得與觀察，侯友宜首次針對台日關係進行全面演說，有感受到國民黨本土派重視台日關係的立場。
記者余祥／台北報導
小笠原說，侯友宜訪日，7月31日在眾議院議員會館出席由日華懇（超黨派親台派國會議員團體）所舉辦的懇談會。日本方面出席議員達近20位。進行合照拍攝之後，各家媒體離席，當天下午的懇談會為閉門會議。日華懇不僅在議員會館會議室舉辦懇談會，並允許在日台灣人與會，顯示對侯友宜給予特別細心的安排。
小笠原說，侯友宜回顧台日關係的歷史，提及台日已簽署台日漁業協定，台日投資協定，台日航空協定等，稱讚日華懇長年的努力與貢獻。可謂侯友宜首次針對日本及台日關係進行全面性演說。
小笠原認為，演說內容特別強調日本及台日關係的重要性，由此微略感受到國民黨内系統李登輝、王金平等重視日本的本土派立場。侯友宜在演說最後表示「台灣安全，日本安心，並強調將努力降低台海風險。台日都希望進行超黨派的交流。
侯友宜也在臉書貼文下回覆說，「上次在台灣您特別來訪問我，這次在東京又再見面了，很高興！這次訪日的行程滿檔，您送我的痠痛貼布非常好用，很謝謝您！」