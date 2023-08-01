潘孟安遭控論文抄襲比率達54％！高師大：有瑕疵未達撤銷學位程度
國民黨立委王鴻薇今（１）日指控，民進黨2024總統參選人賴清德競選辦公室總幹事潘孟安，在高雄師範大學成人所碩士論文涉嫌抄襲，且根據Turnitin系統比對抄襲比率高達54%，連國家公園網站都抄；對此，高雄師範大學表示，學倫會審定結果確有違反學術倫理之瑕疪，但尚未達撤銷學位程度，予以書面告誡處分，改正瑕疵後抽換論文。
記者孫唯容／綜合報導
王鴻薇指控潘孟安論文抄襲，並指出據Turnitin系統比對，抄襲比率高達54％，連國家公園網站都抄，還涉及至少6本以上期刊論文，通通沒有引註；對此，潘孟安強調，絕對尊重學倫會審查結果，並呼籲政治力不要進入校園，凌駕學術獨立自由。
潘孟安也表示，經系統及人工比對，對照現今國立高雄師範大學成人教育研究所在系所網站上公布的論文原創性比對規範表單，其要求全篇比對相似度須低於23%，「本人合乎畢業規範要求，論文具有原創性，無抄襲之疑慮」。
面對爭議，高師大指出，學校依據「國立高雄師範大學碩博士學位論文違反學術倫理案件處理要點」召開審定會議，審定結果為：被檢舉人碩士學位論文確實有違反學術倫理瑕疵，但尚未達撤銷學位之程度，學校決議予以書面告誡處分。
高師大要求被檢舉人潘孟安，於收到審定報告書之日起兩個月內，完成所有瑕疵之更正，修正後填寫「國家圖書館學位論文抽換申請書」，由高師大向國家圖書館申請論文抽換。