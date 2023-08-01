鴻海營收第一、台積電績效冠軍　但500強科技公司總獲利竟衰退？

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CRIF表示，500大科技業營收總額及獲利總額分別占台灣5000大企業比重39.54%、45.47%，較2021年的37.63%、37.06%也再度提高，顯示500大科技業對台灣整體經濟的重要性越來越高。500大科技業中公發公司占有409家，仍然是500大科技業的主體，但非公發公司的家數由82家提升到91家，非公發科技企業也仍然有很大潛力。
500大科技業營收前10大企業依次為鴻海精密工業、台灣積體電路製造、和碩聯合科技、廣達電腦、仁寶電腦工業、緯創資通、英業達、聯發科技、友達光電及聯華電子。其中只有聯華電子是由2021年的第12名上升到第10名，其他9家企業中排名上升的則為和碩聯合科技及廣達電腦各由第4名及第5名上升到第3名及第4名，聯發科技由第10名上升到第8名。
但根據500大科技業的企業經營績效綜合指標100大排名前10名來看，則呈現不同的面貌。其中台積電以經營績效得分95.97分高居經營績效榜首。旭隼科技以94.27分居於第2名。第3名至第10名依次為信驊科技、明緯企業、嘉澤端子工業、聯華電子、創意電子、中美矽晶、元太科技及川益科技。經營績效前10名的綜合績效得分都在90分以上。其中僅川益科技為川湖企業的子公司屬於非公發公司。
CRIF進一步分析發現在2022年科技業經營績效100大企業中，有28家企業為連續三年營收淨額、稅後純益及EPS（每股純益）同步成長的企業。 CRIF指出，在過去三年新冠疫情中連續三年營收成長已經相當不容易，同時稅後純益能夠連續三年成長，則顯示這28家企業在同業中有很強的競爭力，再加EPS同步成長，則代表這28家公司伴隨的股利成長性也很強，堪稱是最強科技業。
而28強企業中有13家企業為與半導體產業相關公司，可以看得出半導體產業在我國科技產業中的地位。其中前10強企業仍然由台積電排名第1名，聯發科技排名第2名，聯華電子排名第3名。第4名至第10名依次為台達電子、欣興電子、矽品精密、力晶積成電子、南亞電路板、世界先進及元太科技。科技業前10強中6家也為半導體產業相關公司所包辦。值得注意的是台積電在經營績效100大企業及科技業28強都居於第1名，顯示一定好企業無論用何種評量方式都能展現企業優秀的一面。
CRIF指出雖然今年科技產業遇亂流，連台積電也受到國際客戶的影響下修營收成長，不過這都只一時的影響，從科技業28強所代表的產業來看，除了半導體業、IC設計業外，包括印刷電路板業、光電材料及元件製造業，被動元件業，電子零組件業、無線通信機械器材業都仍是景氣轉好時可期待的產業。