蔣萬安拍板北流墊付案免月付80萬　台北市民省1400萬

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而工務局長黃一平在議會中說明，上週與兩家建築師事務所協調溝通後，建築師事務所也肯定市府努力，另爭議調解給付程序若能透過市府的協助完成，就不再爭取利息的給付，建議以1.9億餘元本金編列，會議最後通過本金1.9億餘元的墊付款案。
殷瑋也說明，墊付款案錢先從市庫出，但台北市方仍會向文化部基於法律依據爭取費用；而開議後的預算編列方式，則採今年度追加預算或編列在明年預算中。
殷瑋也轉述，市長蔣萬安感謝副市長李四川、工務局、新建工程處的溝通，以及建築師事務所跟工務局表達，並為市民省下1400萬元的利息。
蔣萬安對局處表達三點，第一，要求不論問題是何時產生，多困難、棘手，就是面對問題、解決問題，為市民權益把關，困難沒有克服不了的，重點是要說明原委、及時溝通，集思廣益、積極協調為市府解決問題。
蔣萬安說，第二，市府應遵循法定程序跟對市議會的尊重，要在實踐中體現；最後，法務局及早在市府內部掌握跟提出，未來如何讓法律的專業意見在工程規劃上落實的新規劃， 希望各局處對既有的SOP或制度，若覺得有需要檢討改進的地方，也都要進行全盤的思考，重點是打造可長可久的制度，讓市府同仁未來面對各項政策可以依法行政，不用擔心誤觸紅線。