台灣食品「賣」向國際　漢典成功闖進英國、統一搶攻韓國市場

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另一種模式則為「公司赴海外建廠」或「直接併購海外食品廠」，雖然因初期投入成本高，目前少有業者採用，但也有部分業者選擇主攻某單一海外市場，或藉此作為跳板，擴大外銷市場版圖，就像統一集團，他們於2018年時併購韓國飲料甜食製造公司熊津食品即為案例之一。
統一在併購韓國熊津食品74.75%股權後，陸續在台灣7-ELEVEN推出韓國零食，剛好搭上近年韓流崛起的列車，成功凝聚更多韓粉，而此舉僅為併購的開端，統一集團董座羅智先表示，統一的目標是要打造亞洲生活大平台，其佈局策略是希望每一個市場將來都能同時扮演好進口商與出口商的角色。
不過，說起海外建廠，不得不提到「漢典食品」，他們更是成功經典案例之一。「時間」與「空間」是食品前往海外銷售的最大障礙，成立超過20年的漢典食品，持續引進先進的製程與設備，不斷投入冷凍產品的研究開發，於2016年將台灣優質的食品加工技術帶進歐洲，在英國倫敦建置食品工廠，以牛肉麵冷凍調理包領頭，賣進有「美食荒漠」之稱的英國。
在英國的海外遊子應該都對漢典食品不陌生，漢典透過代理商，將台灣味十足的牛肉麵、鹽酥雞等食品冷凍調理包賣進8成華人超市，為擴大經濟規模，漢典搶進英國的餐飲通路，將產品銷售至當地百家餐廳，抓緊英國餐廳因人力短缺困境所帶來的冷凍食品市場機會。
也因漢典食品是英國當地唯一的台資食品工廠，使得懷念家鄉味的台灣企業或駐外員工紛紛反映團購需求，催生漢典於當地擴增版圖，設立團購公司OOLios，旨在成為全英最道地的亞洲即食料理銷售平台，台灣美食也因此成功從英國，一路擴展至法國、德國、荷蘭、比利時、義大利等歐洲國家。
因赴海外建廠需投入較高的投資及營運成本，因此大部分的企業皆以一般進出口方式進行海外拓銷。生產可樂果、元本山海苔等老牌零食的聯華食品去年曾表示將在馬來西亞成立辦事處，準備積極拓展東南亞市場，聯華接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，此辦事處因政策調整取消設立，馬來西亞市場將繼續由台灣總公司直接聯繫。聯華在近幾年內也暫不打算赴海外建廠，對於外銷的佈局皆規劃在台灣廠中，若專攻某一國際市場，並赴當地建廠，需要進行嚴緊的規劃，除了研發、品管人員，都需重新建立外，品質上也較難控管，食品配方也恐難以維持穩定及其機密性。
漢典食品與統一企業雖開啟食品業海外佈局的新可能，但對於大部分的食品業者來說，眼前挑戰的棘手程度，遠遠大過於能窺見擴增版圖、打進世界市場的希望。