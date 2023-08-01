出國怕颱風攪局？旅遊不便險這樣保更便宜　理賠眉角報你知

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通常旅平險的傷害醫療保險是保障旅途中因「意外」事故造成的傷害，例如在國外滑雪活動時，不慎摔倒骨折產生的醫療需求，即符合理賠給付範圍；若是因「自身身體不適」如水土不服引發腸胃炎，而非意外事故產生的醫療需求，投保時必須包含「海外突發疾病」才能獲得理賠。特別提醒，突發疾病係指「在保險生效前90天以內，未曾接受該疾病之診療者」，才符合海外突發疾病的定義。
此外，記得加保「旅遊不便險」，尤其疫後出國人數快速增加，各國機場也面臨著考驗，許多機場因人力不足無法及時消化短期如此大量的旅客數量，可能造成班機延誤或是托運的行李延遲了好幾小時才領到，現在又正值暑假、也是颱風季，一旦航班停飛，整個預定行程也會被打亂，人身醫療有旅平險保障，遇到颱風、地震等天災造成班機延誤、取消的突發狀況時，就得靠「旅遊不便險」來保障。
磊山保經宸毅營運處業務總監羅志耀今日接受《NOWnews今日新聞》採訪時就指出，目前旅遊不便險保障範圍各家內容都差不多，包括班機延誤、行李延誤、旅程取消、旅程更改、行李損失、旅行文件損失等保障，差別在於理賠啟動的規定，要看各家保單條款內容。
至於投保時間，羅志耀說，各家有各家的規定，有些規定24小時前要投保，有些則是出國前1小時完成投保就可以，現在機場也設有保險公司投保櫃檯，出發前直接臨櫃投保就行，但出境後就不能再加保，只可延長保障期間，舉例這次出國本來保了6天，但想停留在國外多玩2天，就可提前打給客服延長旅平險及旅遊不便險的保障期間。
在保費部分，羅志耀表示，各家費率差不多，主要兩條件會影響保費，第一個就是出國天數，也就是投保天數，還有就保額，當然若去些旅遊風險較高的國家，費率可能會再加一些，而上網投保保費則會比較便宜，主要省去業務員等行政作業費用，但最大缺點就是若發生需要理賠時，沒有業務員在第一時間幫忙了解狀況，要等回國後才能詢問處理。
此外，旅遊不便險的理賠各家還是會有些不同，要看保險契約內容而定。以班機延誤的理賠來說，現在大多以「班機出發時間」延誤作為理賠的基準，也就是說即使從台灣出發班機延遲或取消，都有機會獲得理賠，至於多久才算延誤？目前多數旅遊不便險規定班機延誤4小時以上，即依契約約定定額理賠，但要留意保單是否有加倍理賠的機制。
此外，目前多數旅遊不便險僅針對「飛機延誤」做理賠，旅程中其他的交通工具如火車、船舶等延誤不在理賠範圍中，同時，針對單一次出國旅遊「班機延誤」以理賠2次為限，若去程、回程均不達遇到延誤就無法再申請理賠。因此，若怕理賠的次數不足，或行程有安排轉機，因旅遊不便險大多也將轉機納入班機延誤範圍內，建議在預算充足下，可同時加保另一家產險公司的旅遊不便險，分散風險。
至於班機因氣候不佳或機械事故等因素，需轉降至其他機場造成行程被延誤，因一情況不屬於班機延誤範圍，需看旅遊不便險條款內容，是否有針對班機轉降或改降另行理賠。同時，要注意的是，有的旅遊不便險即便同意理賠，也僅提供定額理賠保險金的50%，建議民眾投保前要看清楚內容。
至於因班機延誤被迫在國外滯留，超過原訂的保單效期，旅平險保障會不會因此失效？這部分也不必擔心，若是因搭乘的交通工具延誤，保單在還沒回台就已到期，保單效期會自動延長到「結束乘客身分」為止，只是延長的時間不得超過24小時。
另外，中信產險也提醒，旅遊不便險的「行李損失」，一般是針對行李內「個人物品」遭受毀損或滅失才能理賠，若是行李箱本身的毀損則非保障範圍。
至於因個人因素需延長旅程，若透過網路投保旅平險，能在旅平險未到期前可至保險公司官網申請延長保障時間，但要在保單期間結束3天內，回傳親自簽名的契約變更申請書給保險公司且補繳保費；若採紙本投保，一樣要在旅平險未到期前透過客服人員或客服信箱申請變更，並簽立紙本契約變更申請書未來補繳保費。當然民眾也能以自主先多買一天的保障，省去延長保障時間申請的繁複。
最後，羅志耀也提醒，若不幸真的發生班機延誤、行李延誤等狀況，務必記得保持冷靜，可先告知業務員目前自己遇到的情況，並取得相關證明文件，像是行李延誤，航空公司會開立單據，包括行李異常報告書黃單，還有委託貨運公司運送到達的簽收單， 若是班機延誤證明及機票則都要保存好，並詳閱保單條款及確認能否申請理賠，以確保自己的權益。