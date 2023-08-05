為喝牛奶養牛划算嗎？台灣食品想朝海外建廠　專家點出成功關鍵

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根據財政部「台灣出口情勢分析」顯示，2020年我國食品及水產出口值減少，主要原因是由於疫情影響下游通路流暢度，產品進出口的船舶調度、港口裝卸與運輸作業效率， 陸續衍生全球性缺櫃、運價成本倍增等問題，
好不容易在2021年時隨著疫情放緩，食品出口逐步回穩，2022年卻又受中國暫停輸入影響，而有明顯下滑。全國商業總會理事長許舒博接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，分散「來源」與「出口」市場，是未來食品業要著重努力的方向。
商總為協助我食品業者布局全球，於去（2022）年12月把握疫後解封商機，率領數家台灣優質食品企業，赴韓搶攻韓人味蕾商機。今年8月也將率團至立陶宛、波蘭與捷克簽署合作備忘錄（MOU），藉此了解中東歐市場與台灣食品的互補性。
此外，商總約莫在11月時，還會組團至中亞，除了率台食品業者開拓「清真市場」外，還可以此作為拓展非洲市場的一大跳板。「根據上述所提，顯示台灣不是只有美國、中國兩地的市場可以進行食品拓銷，貿易要互相，市場分散更要同時聚焦買與賣。」許舒博嚴正強調。
為喝牛奶養牛划算嗎？食品業者赴海外建廠「找好通路是關鍵」
台灣食品業者打國際盃，主要分成採用一般進出口外銷，或直接赴海外市場建廠等2種模式，通常主要以前者為主，後者被認為需投入較高的投資及營運成本，一旦決定建廠或併購海外食品廠，必定是衝著當地市場而去，若最後佈局當地市場失敗，到頭來可能白忙一場，過去所投入的時間與金錢成本宛如打水漂，一去不復返。
「為喝牛奶，不必養牛，這是再簡單不過的道理！」商管財經專家李世珍接受《NOWnews今日新聞》採訪時這樣說。然而，食品加工的供應鏈複雜，不像一般的生產工具或設備零組件，還牽涉食安問題，其中包括食品保存期限、各地法規等考量。
「為喝牛奶養一頭牛」常用來指「為了一個不划算的目的，投入過量的資源」，赴海外市場建廠需考量「當地市場夠不夠大」這是必然，但專攻單一市場確實可以減少食安、法規或在出口路途上的不確定因素，且若此市場能成為下一個主攻市場的跳板，那麼企業直接赴海外建廠不失為拓銷品牌、擴張版圖的新可能，「這頭牛」甚至有望為企業帶來比原先投入的成本更大的效益。
「找好通路是關鍵。」李世珍提醒，台灣食品具多元、彈性及品質等優勢，要知道產品賣去哪、賣給誰，才不會浪費台灣食品的競爭力。
過去受疫情影響的這3年，業者仍相當保守，台灣食品業赴海外建廠且沒撤廠的不多，不過現在全球經濟較為低迷，很多的投資通常會在這個時間點談到較好的價格，國內食品業者也因此較有機會走入海外市場，加上如今食品業大廠已有漢典與統一，分別赴英國與韓國建廠的前例，知名連鎖咖啡85度C也插旗美國東岸，將設全美第四座中央廚房，顯見國內企業赴海外建廠打國際盃的未來前景可期。