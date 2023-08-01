祥豐營區彈藥爆炸引搬遷爭論 軍方：鄰民宅庫房改囤不具危險軍品
陸軍第六軍團指揮部所屬的三支部北彈庫基隆分庫（祥豐營區），上（7）月24日官兵在執行彈藥技術檢查作業時，120公厘迫砲彈不明原因爆炸，造成9人送醫、2人傷勢嚴重，緊急送醫急救後傷重者狀況穩定。不過，此意外也引起在地民代呼籲遷移彈藥庫。國防部官員今（1）日表示，彈藥庫選址均依作戰需求縝密設置，為降低影響周邊民眾，已將鄰近住宅的庫房，改囤置輕兵器彈藥等不具危險性軍品。
記者呂炯昌／台北報導
國防部上午舉行例行記者會，媒體詢問祥豐營區搬遷事宜，國防部後次室軍品整備處長陳春忠少將指出，國軍彈藥庫的選址均依照作戰需求，經過縝密、全面檢討而設置，為了降低對周邊民眾的影響，已將鄰近住宅的庫房改囤置輕兵器彈藥等不具危險性軍品，後續將盡最大誠意，持續與基隆市政府、居民溝通。
針對受傷官兵的復原狀況，軍醫局衛勤保健處長施宇隆上校表示，目前仍在三軍總醫院接受治療，其中2名傷重者，在接受手術後目前生命跡象穩定，未來將執行清創、植皮重建；另外7名傷勢較輕者，將於今日出院，並透過後續門診持續追蹤身心狀況。
迫砲爆炸意外發生當下，官兵持自購的止血帶替傷兵急救，也引起「軍品是否能夠自購」及「公發的單兵急救包是否只淪為檢查卻不能使用」的討論。
對此，陸軍司令部參謀長陳建義中將指出，任何軍品的獲得都有相關管理規範，但單兵急救包不會淪為「只受檢查，不能使用」，更不會有任何幹部下達這項指令，且高風險場域設置醫護箱內會包含2個急救包。他證實官兵確實使用自購止血帶，原因是他本身完成單兵戰傷救護人員的訓練，基於工作需要及職責進行自購，而在當下救護過程中，除了使用自購止血帶外，也使用公發單兵急救包的止血帶。