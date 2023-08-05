羅智先的百年大計！統一「借力韓流」進軍韓國　拓展東北亞市場

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台灣食品進軍韓國充滿機會？兩優勢前景樂觀
韓國美食在台灣蓬勃發展，反觀台灣食品在韓國口碑如何呢？YouTuber韓國女婿小朗哥爸爸曾在YouTube影片中分享不少台灣與韓國美食，他在接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，自高雄起家的手搖飲品牌「貢茶」進軍韓國市場後蔚為風潮，2013、2014年被選為最受歡迎的餐飲品牌，當時韓國媒體大肆報導，介紹台灣觀光旅遊的節目也增加不少。
自此之後，許多韓國人紛紛將台灣作為鄰近國家旅遊首選，近幾年來台趨勢不減反增，從去年10月開放邊境以來，韓國旅客來台成長快速，光是今年第1季來台人數即逾14萬人次，是排名第一的客源國。
小朗哥爸爸說，其實韓國對台灣食品的接受度越來越高，雖然目前台灣食品在韓國通路的鋪貨不多，但與過去相比已經增加不少，其中，除了韓國人鍾愛的牛扎糖、鳳梨酥已是超商、超市的鋪貨標配外，奶茶類產品也常見於一般通路，像是洪瑞珍利樂包奶茶、三點一刻茶包等。
根據他的觀察，台灣食品在韓國市場其實充滿機會，「韓國泡麵種類多，但像台灣滿漢大餐附有大塊肉塊的泡麵，韓國比較少見。」顯見即便在「泡麵文化」本就盛行的韓國，台灣食品也能因獨有的台灣特色立足。另外，台灣連鎖飲料店的珍珠奶茶在國外大受歡迎，而台灣的茶文化與茶產業深厚，所製成的茶飲或茶包是韓國無法比擬的，加上茶包的回沖技術與便利性，更讓奶茶包在韓國的發展前景無可限量。
無法複製韓流但能「借力使力」！統一打造食品拓展海外新可能
台灣食品具有多元與品質上的優勢，企業赴海外設廠或併購海外食品廠逐漸成為現代顯學。目前雖仍未有任何一個國家能夠成功全面性的複製「韓流」所帶來的強大魅力，但台灣可望「借力使力」進軍韓國市場。
以統一企業併購韓國熊津食品場為例。統一於2018年斥資70億併購熊津食品74.75%股權，並於2019年3月取得韓國公平交易委員會及台灣公平交易委員會結合許可，完成交割。為擴張發展，統一今年代熊津食品公告，投資新台幣7.5億元，發包在韓國公州市自地委建新的物流中心及廠房。
這是統一成立以來，首次進軍韓國，拓展東北亞市場。熊津是知名飲料甜食製造公司，最具代表性的產品項目有大麥汁、蘆薈飲，兩者皆具高市占率，在統一正式併購熊津後，陸續在台灣7-ELEVEN推出韓國零食、糖果、冰品、飲料，甚至有主打健康取向的紅蔘飲在門市上架，商品占比仍持續提升當中。
這可能只是併購的開始。統一企董事長羅智先曾對外表示，「如果一個地方有廟，就不怕沒有信徒。透過這個廟，可以引出沒接觸過的供應鏈。」統一的百年理想大計是要打造亞洲流通生活大平台，盼每一個市場將來都可以同時扮演進口商與出口商的角色，彼此互通有無。
統一借力使力，逐步將韓國市場收入囊中，不僅讓企業在整體亞洲市場布局更趨完整，更是創造台灣食品業拓展海外、分散佈局另一種全新的可能。