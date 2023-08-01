徐懷鈺突喊坤達「紅了就忘了我」！22年前合作畫面曝：我提攜過你
「平民天后」徐懷鈺日前因參戰陸綜《乘風2023》（又稱《浪姐4》）備受討論，在節目結束之後，徐懷鈺因迎來出道25周年，將在10月7日於小巨蛋舉行個人演唱會。而近日徐懷鈺被問到演唱會是否會請來22年前曾合作過的男星坤達當嘉賓？對此，徐懷鈺笑曝當年兩人一起拍MV的往事，直呼：「紅了就忘了我，我也是『提攜』你的人啊！」
記者賴禹妡/綜合報導
徐懷鈺在《乘風2023》雖然一度引起划水爭議，但後面幾集狀態逐漸回歸，雖然最終沒有進入成團名單，不過仍與節目中多位姊姊培養出要好交情。而徐懷鈺在節目播畢後，推出全新單曲〈倒數3秒〉，也即將在10月7日於小巨蛋舉辦《2023倒數三秒小巨蛋演唱會》。
根據《CTWANT》報導，徐懷鈺在記者會上宣布演唱會將找來曾合作過的男嘉賓，讓人猜測是否就是坤達，因為兩人2001年一起拍攝過〈我又沒不是沒愛過〉的MV。對此徐懷鈺爆料，當時坤達還沒以男團Energy成員身分正式出道，兩人會合作是因為舞蹈老師張勝豐極力推薦他，接著徐懷鈺邊笑邊對坤達隔空喊話：「坤達你有想到我嗎？沒有，拍完這支MV紅了之後，就忘了我了，我也是『提攜』你的人啊！」