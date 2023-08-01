特企／3A-GTP技術引領新紀元！博訊生技攜雲豹能源創綠色能源未來

3A-GTP技術成為台灣生技業的引領者 CDMO市場展望前景看好
根據Frost & Sullivan商研究機構預測，全球CDMO市場從2016年的353億美元，迅速提升至2020年的555億美元，年複合成長率高達12%，遠超同期全球醫藥市場的3%。展望未來預估到2025年市場規模將達到1066億美元。
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博訊生技堅定推進智能自動化細胞製程，其獨特技術利用人工智慧（AI）、擴增實境（AR）與自動化（Auto），並融合細胞組織優良操作規範（Good Tissue Practice, GTP），實現數位細胞製程的目標。博訊生技董事長秘心吾指出，博訊生技引領的3A-GTP技術，以驚人的效率優勢擊敗傳統GTP實驗室。根據數據顯示，3A-GTP技術的人均產出細胞數目高達10倍，平均坪效高出6倍，且每億顆細胞備製成本僅為傳統人工培養的1/10。同時，每日平均收集上萬筆細胞備製相關的數位參數，提供給AI戰情系統進行深度學習的演算基礎。未來隨著軟硬體充分整合，3A-GTP技術的細胞備製綜合效率預計將達到傳統GTP實驗室的百倍，確立博訊生技在CDMO細胞備製領域的競爭力。
博訊生技引領綠色轉型：正負碳排轉化技術打造永續產業
全球面臨氣候變遷威脅，130多國提出「2050淨零排放」目標。博訊生技率先碳盤查細胞備製流程，發現耗材為碳排放的熱點，造成大量CO2排放。憑藉3A-GTP技術的細胞備製，每月被動減碳達849 kg CO2e，並顯示細胞備製製程氣體CO2的需求高出數十倍到數百倍，主動減碳約每月800 kg CO2e，相當於每年替台灣種植大約1000顆成年大樹所消耗CO2的量。
將燃燒廢氣中所含的CO2，進行純化以後（綠色CO2）來給細胞備製用，甚至給任何需要CO2的產業利用，例如碳酸飲料，將是一個未來的趨勢，博訊生技創辦人暨董事長秘心吾主張使用綠色CO2來源，致力解決全球碳焦慮，助力世界實現永續發展。
生技與能源融合創未來！博訊生技與雲豹能源攜手實現淨零碳排目標
博訊生技創辦人暨董事長秘心吾再次強調，細胞備製使用CO2已成廣為人知的事實，然而傳統CO2是工業合成的，未能真正減碳，博訊生技提出創新想法，探索細胞備製可使用來自生質燃料發電廠燃燒廢氣的綠色CO2。雲豹能源副總經理譚宇軒積極回應合作，規劃全球首座淨零碳排的生質燃料發電廠，引領綠色能源新紀元，創造兩大產業的共好發展。