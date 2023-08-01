巷仔內／消失的秦剛與被清洗的火箭軍領導　反腐風暴吹垮習近平？

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中國火箭軍於2015年從二砲部隊升格為第四軍種，負責中國常規飛彈、戰略飛彈、包括核導彈的部署，美軍太平洋艦隊司令帕帕羅（Samuel Paparo），7月初在接受記者訪問時表示，「只有傻子才不擔心中國火箭軍」，更稱「如果不想挨打，就該做點什麼」。火箭軍是中國戰略威懾的重要力量，這樣一支關鍵部隊發生領導大洗牌，且如同秦剛失蹤一般，北京又一次諱莫如深，更加引發外界諸多猜測。
在數日之前，《南華早報》就披露火箭君多位高層，包括司令員李玉超及其前後任副手張振中、劉光斌，都在接受反腐調查，而火箭軍前副司令員吳國華中將，去世三週後才發訃告稱是「病逝」，但外傳吳國華其實是輕生。
另外，接任火箭軍司令員的王厚斌原本是海軍副司令，他成為火箭軍成立以來，首位不是從二砲部隊內升的司令員。而接任火箭軍政治委員的徐西勝，則是出身空軍，轉職前是南區戰區空軍政委，一樣並非從二砲部隊內升。
且李玉超去年1月才甫升任火箭軍司令員，任職時間很短，此時卸任十分不自然。種種跡象都顯示，雖然北京並未對外說明火箭軍領導調動的原因，但在沈默背後，確有不尋常的事情正在發生。
中國式反貪腐 弦外之音耐人尋味
從表面上看，北京早已暗示軍隊存在貪腐問題。在7月20日的全軍黨建設會議，習近平發表談話表示要「從嚴治軍」，而在同場會議上，中央軍委副主席何衛東也提到，「堅定不移持續正風肅紀反腐」。接著，軍委裝備部在7月26項發布「關於徵集全軍裝備採購招標評審專家違規違紀線索的公告」，公開徵集違規違紀的線索，可以說習近平對軍隊展開反腐調查，是項鋪陳一段時日的行動。
然而實際上，火箭軍高層異動，除了可能存在貪腐之外，恐怕還有更多更深層次的原因。有一說是解放軍包括火箭軍在內，內部畏戰情緒頗高，習近平為了強調備戰「玩真的」，因此出手整肅火箭軍領導。
另外還有一說，火箭軍領導遭撤換與備戰無關，只是因為習近平對他們不滿意，對他們的絕對忠誠有所懷疑，尤其在看到俄羅斯的瓦格納兵變後，更加意識到整頓軍頭是鞏固統治的關鍵。
英媒《金融時報》則指出，有政府官員透露，火箭軍領導人實際上是因為洩密遭到調查。而火箭軍領導人洩密，又讓人聯想到神秘失蹤後下台的外交部長秦剛。
另外也有中國專家從軍事角度出發，上海政法學院學者倪樂雄就認為，從現代混合戰爭角度來看，由海軍出身的將軍領導火箭軍不是問題。而過去火箭軍在2020年以及2022年的軍演期間，都曾發生官方說法與他國情報有所出入的現象，導彈的命中率確實需要提高。
先是秦剛後是火箭軍 處於風暴核心的習近平
如同秦剛消失一樣，北京不肯對外說明，外界對於人事調動就會產生許多猜測。而除了中國學者比較樂觀的單純從軍事角度分析，其他各種關於火箭軍領導清洗的可能原因，都顯示出習近平正處於風暴核心。
先說反貪。習近平在上位時就是以反貪腐為口號鬥垮其他競爭對手，反貪腐能夠搶佔政治戰場中的道德高地，但這種並非經由獨立司法機關，而是由黨中央從上而下發起的反貪腐，很難擺脫政治鬥爭的影子。何況在中國，反貪腐往往也被當作一種彰顯執政正當性的手段，習近平執政10年後還在反貪，很可能說明他陷入政爭危局。如若不然，至少也說明習近平過去10年反貪失敗，無論哪種解釋，都不利於習近平的執政。
再來說部隊忠誠。火箭軍歷任領導人皆是習近平親自挑選，但卻還是傳出洩密、不願戰、或是不忠誠等等傳言。不禁讓人想到被視為習近平人馬的秦剛，也在神秘消失後被免職。習擔任中國國家主席之後，大力整飭軍隊，不過，直到今年依然發生包括中央軍委、警衛局局長中將王少軍，病逝3個月後才被證實去世的疑雲，另外中央軍委副主席張又俠，今年也一度神隱，接連缺席會議，在火箭軍大清洗前，中共軍方的混亂已經有跡可循。
《金融時報》引述亞洲協會政策研究院中國分析中心研究員莫里斯的看法，認為習近平對於軍隊的控制已經失敗，雖然習近平在過去10年，採取一系列的措施要鞏固對解放軍的控制，但最新的情況表明，這些努力仍然沒有成功。習近平想在解放軍內部展開反腐風暴，但真正置身於風暴之中的，恐怕是習近平本人。