台科大華夏校區揭牌！潘文忠：公私併首例成典範　將借鏡鼓勵

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華夏科大自112學年度起停招，預計115學年度結束後停辦，解散清算後，剩餘校產捐贈台科大；過渡期間，新北市中和校區由台科大以無償借用方式使用，華夏科大教職員分年分批轉任台科大。
另外，由台科大校友合資開設的「臺科之星創業投資公司」購置1輛TOYOTA中型巴士，利用今天「台科大華夏校區」成立儀式，由研揚科技董事長莊永順、校友總會副理事長吳堉文代表捐贈給台科大，協助師生效率便捷的校區間接駁。
對於國內公私併首例，潘文忠表示，兩校經過長時間討論與規劃，從平等互惠，到循序漸進的基礎上，促成兩校整併，是國內科技大學首例；高教目前正面臨少子女化、國際激烈競爭、產業快速發展的挑戰，教育部樂見兩校合併、整合資源因應。
他提到，整併過程需要相當長時間準備，也要兩校教職員工、董事會具有共識，整併過程中有很多挑戰需克服，這也是教育部想藉助兩校經歷，盼後續對於有意願由下而上思考整併的公私校，給予支持與協助。
潘文忠說，兩校循序漸進推動過程中，台科大與華夏科大師資有很多合作案，包括13項行政團隊整合，台科大也在華夏校區有6個特色領域研究中心，相信兩校整合相關資源、組成優秀師資團隊，能共同發展更強競爭力。
媒體詢問教育部是否會修法、獎勵公私併？潘文忠回應，公私併牽涉議題繁複，人事、校地皆須累積共識，透過修法未必能一步到位，還是學校自主、由下而上提出整併，效果更好，教育部會以兩校經驗做相關專案研究，期待未來有更多公私併案例發生。