分發入學今天9點起上網填志願！8月15日放榜、專家建議這樣填

8/15起「自主健康管理」只要5天　支持性給假全取消

▲疾管署今（1）日表示，近期新冠疫情趨緩，因此自15日起，新冠陽性輕症或無症狀民眾，自主健康管理天數由10天調整為5天。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.05.26）
▲疾管署今（1）日表示，近期新冠疫情趨緩，因此自15日起，新冠陽性輕症或無症狀民眾，自主健康管理天數由10天調整為5天。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.05.26）

記者許若茵／台北報導

疾管署今（1）日表示，近期新冠疫情趨緩，因此自15日起，新冠陽性輕症或無症狀民眾，自主健康管理天數由10天調整為5天，同時軍職人員、公務人員、教師、學生等對象自主健康管理期間，無需給予支持性給假措施，請假作業細節依各目的事業主管機關規定辦理。

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疾管署指出，新冠肺炎於3月20日起調整病例定義，快篩陽性輕症或無症狀民眾不須通報也不須隔離，改為「0+n自主健康管理」，即自主健康管理10天或篩檢陰性止。

疾管署宣布，8月15日起，「0+n自主健康管理」天數由10天調整為5天，即自主健康管理至篩檢陰性或距發病日或採檢陽性日達5天（無需採檢）即可，建議適用對象包含未符合新冠病例定義（併發症）新冠篩檢陽性輕症或無症狀民眾，以及距離發病日未滿5天但已完成治療之確診（併發症）者。

疾管署說，自主健康管理期間防疫措施仍維持不變，有症狀時請在家休息，並儘量避免非必要的外出；外出時請全程佩戴口罩；另特別提醒65歲以上長者、孕產婦、具慢性病或免疫不全或免疫低下病史者等具「新冠重症高風險因子」民眾於快篩陽性後，請儘速就醫，以利醫師及早診治並開立口服抗病毒藥物，降低感染後引發併發症之風險。

疾管署進一步說明，當時調整病例定義，實施「0+n自主健康管理」，為提高民眾落實防疫措施意願，經協調教育部、勞動部、國防部及行政院人事行政總處，提供各類對象自快篩日當日及隔日起5日內病假，不列入全年度/全學年度病假或全勤獎金計算等無不利處分之支持性給假措施。

但考量新冠疫情已呈現下降趨勢，經諮詢專家並與教育部、勞動部、國防部及行政院人事行政總處共同討論研商後，決議取消本項措施，後續民眾如有請假需求，請依各類主管機關規定假別辦理。另有關檢驗陽性醫療照護工作人員返回工作建議，將提請衛生福利部傳染病防治諮詢會新冠防治組專家會議討論。

疾管署呼籲，新冠疫情雖已趨緩，但感染及傳播風險仍在，民眾於自主健康管理期間如須前往醫療院所陪病、探病、就醫或檢查，仍請配合相關醫療應變措施或感染管制措施，另請落實勤洗手及咳嗽禮節等衛生防護措施，並建議接種新冠疫苗，以提升自身及社區保護力，降低疾病傳播風險。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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