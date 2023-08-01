台中人注意！台電挖破水管 北屯區「5.4萬戶」8/3起停水47hrs
快儲水！由於台灣電力公司進行電纜管線工程誤損台水公司的1200mm送水管線造成損壞漏水，台水公司緊急搶修，北屯區預計自8月3日星期四上午9時起至8月5日星期六上午8時停水，合計47小時。台中市經發局表示，停水區域為台中市北屯區22個里，停水戶數5萬3927戶，請市民提前儲水。
記者孫唯容／綜合報導
經發局指出，本次受影響的區域包含，同榮里、后庄里、仁和里、仁愛里、水湳里、平和里、平陽里、松竹里、四民里、仁美里、松強里、松勇里、松茂里、松安里、松和里、平福里、平心里、平順里、平興里、舊社里、平田里、東光里。
經發局提醒民眾，停水期間市民應關閉抽水機電源，避免馬達空轉而損壞或釀火災，復水後請將抽水機「排氣閥打開排氣」，避免空氣阻塞無法進水。此外，水量運送過程及復水調配水量須分段排氣，於恢復供水時，大樓或用戶配水池及水塔須補滿水量，故管線末端或巷弄區域，將延後恢復供水，呼籲市民儘早儲水備用。
經發局也表示，自來水公司第四區管理處因應此次停水，將派遣5台水車巡迴補水，臨時取水站則視用水需求滾動調整。停水期間，市府已與自來水公司建立網路即時通報平台，將隨時掌握工程進度及復水情形，以確保工程如期完工，將民眾不便降至最低。