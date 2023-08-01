《未來少女》首播討論不斷！幻藍小熊驚豔壓軸　導師竟喊「可惡」

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《未來少女》在網路上有熱烈討論，播出成績也不容小覷。據資料顯示，創下0.68高收視的最高節目觀眾比例落在18-34歲的女性，擁有各式各樣風格的少女們可甜可帥，可說是男女通殺，而節目組也在網友的敲碗下，迅速於週一釋出舞台純享版，不到一天觀看人次就突破20萬。
尤其是在節目中分數排名冠亞軍的「CRIMZON緋紅魅影」與「GENBLUE幻藍小熊」人氣居高不下。網友更在討論區誇讚CRIMZON，「無庸置疑實力最強、最有個性！」、「品質保證，真的是台灣的女團水平！」隊內成員裴頡更被點名，「ending壓帽子跳舞的時候看不見表情卻可以把態度做出來，真的是雞皮疙瘩！」首集，CRIMZON就獲得182分是第一賽制中最高分的成績，成員C.Holly也忍不住感動落淚：「我是一個需要舞台的人。」
另外，在《原子少年》節目中就打造出多首高品質歌曲與舞蹈的于傳勇與金智湖夫婦帶領的「GENBLUE幻藍小熊」也以黑馬之姿壓軸登場。由於幻藍小熊以韓國練習生的訓練方式，不僅將所有團員都住在宿舍一同生活與練習，更有嚴格的身材與運動管理，並以一曲〈CHECKMATE〉壓軸登場，導師們一同誇讚幻藍小熊的表現已經十分成熟，「像是在看韓團！」專業舞蹈老師奕寬也搞笑表示：「于傳勇先生真的滿可惡的！」以高評價形容團隊音樂與舞蹈製作精良。
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