吳思瑤批蔣萬安立委時期擋前瞻　北市府：不爭取經費反護航中央

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對此，北市府發言人殷瑋酸到，吳思瑤雖然是台北市民選出來的立法委員，但非常顧大局，非常懂得為中央著想，面對中央前瞻計畫款項分配不公爭議，即便民眾可能認為中央並不是「最最喜歡」台北，吳思瑤委員卻仍舊一副「收到甜蜜蜜滋味」的樣子。
殷瑋表示，中央前瞻預算補助22縣市共5358億，高雄市獨拿1265億，台北市只有184億，差距如此懸殊，「您身為台北市選出來的立法委員，對此難道沒有任何意見？為何不幫台北市向中央爭取，反而護航中央？如何對台北市的選民交代？」
殷瑋進一步指出，當初蔣萬安市長擔任立委時，反對前瞻計劃，提出最主要的質疑之一，就是「資源分配是否淪為綁樁之用？」根據106年報導，前瞻計畫中央與地方共同執行經費共5854億元，當時綠營執政的縣市配比，占所有資源的85%，難道不是坐實了當初的批評？
殷瑋質問，「請問吳思瑤委員，時至今日，前瞻計劃各縣市的分配狀況如何？民進黨執政的縣市，有沒有拿到比較多的資源？民眾會不會納悶，為什麼吳思瑤委員不為台北市爭取更多？」
殷瑋表示，蔣萬安市長表達台北市民的心聲與期許，中央既然已經推動了前瞻計劃，就應該公平合理，請問「公平合理」這四個字，哪裡有問題？希望中央可以多照顧台北市，讓所有地方縣市都能共榮共好，請問「共榮共好」這四個字，哪裡有問題？
國民黨台北市議員張斯綱則說，吳思瑤委員居然跳出來批評蔣萬安，說蔣萬安當初在立院反對前瞻計畫，如今向中央喊話應公平分配給台北市，是換了位置換了腦袋。
張斯綱批評，吳思瑤這種顛倒是非的說法，就是典型的政治口水，國民黨當初反對前瞻計畫就是因為政府欠缺規劃、欠缺評估、資源分配是否會淪為民進黨大撒幣的地方綁樁式計畫，前瞻現在的執行情況，不就驗證了當時國民黨和蔣萬安的為民眾把關是正確的！
張斯綱指出，在最新前瞻計畫第三期特別預算審核報告中顯示，前瞻預算中央共補助地方5,358億，高雄市就拿了將近四分之一的1,265億元，其中更有前鎮漁港申請3,000萬改建最後核定了81億的「慷慨」補助！數據攤開清清楚楚，還要扯不是綁樁、沒有偏重特定縣市…是當大家都瞎了嗎？
建設台灣沒有人會反對，但面對缺乏遠見的前瞻計畫、分配不公的前瞻計畫，吳思瑤不先好好檢討自己只顧黨意、不顧全民荷包，反而配合蔡政府大撒幣，再來怪地方政府爭取不力，那吳又為台北市做了什麼？這樣的中央政府奢談什麼帶領國家，有問題都推給地方政府就好了，未免太可笑！