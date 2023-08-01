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過期保健品丟掉好浪費　5種令人意想不到的利用訣竅

過期保健品丟掉好浪費　5種令人意想不到的利用訣竅
過期保健品丟掉好浪費　5種令人意想不到的利用訣竅

健康醫療網

【健康醫療網／編輯部整理】之前買的保健品已經放到過期了！那還沒開封的魚油怎麼處理？康寧醫院營養師陳詩婷表示，為了身體著想，過期的東西當然不能在放入口中，可是就這樣丟掉好像也有點浪費。陳詩婷分享幾個再利用的訣竅：

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1、塗抹在皮膚

軟膠囊的產品，通常都是脂溶性營養素，例如魚油、脂溶性維生素D、維生素E等，過了有效期限後，我們不妨用剪刀剪破，若沒有聞到酸敗的味道，可以直接抹在手或腳這些經常容易乾燥的位置，也可以加進護手霜或是乳液裡面，讓這些脂溶性營養品發揮潤肌的效果。

2、手工皂的原料

可將過期的脂溶性營養品當成手工皂原料，配合其他必備的基礎原料，製作成手工肥皂。

3、當作潤滑油

魚油、維他命E為脂肪組成，本身可以起到很好的潤滑功效，若家裡有不好用的鎖、軸承之類的東西，可以塗過期的魚油、維生素E或維生素D起到潤滑的效果；除此之外，對於容易生鏽的鐵製品，也可以適當的塗抹，起到防止生鏽的功效。

4、拿來保養指甲

拿過期的魚油、維生素E塗在指甲上，可以讓指甲更加光滑及堅固。

5、用來當肥料

過期但還沒有變質的保健品，營養價值很高，雖然不能食用，但可以把它拿來當肥料。不過我們用保健品撒在盆栽或土裡時要注意，使用的量不要太多，一個月頂多一兩次就好了，防止因為太過營養，而傷到植物。


文章授權提供／常春月刊



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58637

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