過期保健品丟掉好浪費　5種令人意想不到的利用訣竅

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1、塗抹在皮膚軟膠囊的產品，通常都是脂溶性營養素，例如魚油、脂溶性維生素D、維生素E等，過了有效期限後，我們不妨用剪刀剪破，若沒有聞到酸敗的味道，可以直接抹在手或腳這些經常容易乾燥的位置，也可以加進護手霜或是乳液裡面，讓這些脂溶性營養品發揮潤肌的效果。
2、手工皂的原料可將過期的脂溶性營養品當成手工皂原料，配合其他必備的基礎原料，製作成手工肥皂。
3、當作潤滑油魚油、維他命E為脂肪組成，本身可以起到很好的潤滑功效，若家裡有不好用的鎖、軸承之類的東西，可以塗過期的魚油、維生素E或維生素D起到潤滑的效果；除此之外，對於容易生鏽的鐵製品，也可以適當的塗抹，起到防止生鏽的功效。
4、拿來保養指甲拿過期的魚油、維生素E塗在指甲上，可以讓指甲更加光滑及堅固。
5、用來當肥料過期但還沒有變質的保健品，營養價值很高，雖然不能食用，但可以把它拿來當肥料。不過我們用保健品撒在盆栽或土裡時要注意，使用的量不要太多，一個月頂多一兩次就好了，防止因為太過營養，而傷到植物。
文章授權提供／常春月刊
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58637
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