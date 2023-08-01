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要去哪裡看步數？
手機怎麼看步數？ 現在的手機的電路板中都有「加速度計」與其他相關感測器，能夠測量加速度，所以當手機在任何平面或空間移動時，它們就可以測量其移動方向與速度進而推算出移動距離、使用者步數等等，所以不論是將手機放置在口袋，或是運動時固定在手臂上，手機都可以精準計算出使用者的步數。
不論是 ios 系統或是 android 系統的手機，都有內建的 APP 來記錄相關的資訊。
ios 系統：健康 APP
開啟內建的「健康」APP >在首頁就看得到步數。
Android 系統：Google Fit APP
開啟「Google Fit」APP >在首頁就看得到步數。
根據美國心臟協會，建議每週最少進行 150 分鐘運動或是 75 分鐘劇烈運動，或是每天步行一萬步，不僅可以幫助控制體重，還可以改善心血管疾病。
健康 APP 的其他功能
不論是健康還是 Google Fit，它們都還有許多的功能，例如：
- 營養(如：水分、卡路里等等)
- 用藥
- 睡眠
- 經期追蹤等等
- 活動(如：健身、每日活動量)
- 生命徵象(如：心率、呼吸速率等等)
- 呼吸等等
希望透過介紹這些功能，大家能對健康 APP 有初步的認識，能夠善用這些功能來監測自己的健康，進而讓自己更加健康！
American Heart Association Recommendations for Physical Activity in Adults and Kids
文 / 張翊暉、圖 / 楊紹楚
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 手機怎麼看步數？iOS、Android 健康 APP 功能教你一次看