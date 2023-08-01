手機怎麼看步數？iOS、Android 健康 APP 功能教你一次看

現在的手機的電路板中都有「加速度計」與其他相關感測器，能夠測量加速度，所以當手機在任何平面或空間移動時，它們就可以測量其移動方向與速度進而推算出移動距離、使用者步數等等，所以不論是將手機放置在口袋，或是運動時固定在手臂上，手機都可以精準計算出使用者的步數。