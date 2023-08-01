台中巨蛋工程詢問度高　業者盼延長評估時程

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台中巨蛋經市府整體評估及調整優化設計內容，工程計畫預算由64.9億提升至99.98億元後重行辦理工程招標，工程採購招標金額達91.72億元。
建設局長陳大田表示，過去台中缺乏萬人以上的大型室內多功能運動場館，特別感謝議會在預算上給予支持，市府以最快的效率啟動調整作業後辦理工程招標，讓孵蛋計畫向前邁進。日前隈研吾建築師也特地拜會市長，並對市府積極爭取追加預算的努力由衷感謝。
陳大田指出，優化預算後的首次招標在今日(112年8月1日)開標，本次共有25家領標、廠商參與踴躍，惜因投標廠商未達法定家數而流標，不過，招標期間多有廠商積極詢問及提出相關建議，表示因巨蛋整體工程規模高達近百億工程、工法技術複雜，因此在整體工期、施工工法、技術評估及與各方專業合作廠商整合等因素，需有較長的評估期程，業界優秀營造團隊及各界專業廠商仍對台中巨蛋充滿期待。
市府為讓業界整合各方專業、充分了解招標內容，使評估更加精準，已請設計單位詳細回應及補充說明，評估給予合理等標期限，也期待各優秀的營造團隊參與投標作業。
陳大田說，台中巨蛋由都市發展局執行規劃設計、建設局辦理工程招標及履約管理，未來完工後交由運動局引進專業團隊經營，透過各局處專業分責分工，同時透過成立「重大採購廉政平台」，讓台中巨蛋的招標作業更加公開、透明，讓台中巨蛋孵化更完善，市府也將全力以赴，讓市民擁有一個能盡情享受國際運動賽事及表演活動的台中巨蛋。
市府除採取積極招標策略催生巨蛋案，台中市各重大公共建設亦絲毫不鬆懈持續向前推動，如國際會展中心、綠美圖及水湳轉運站等正如火如荼依施工期程進行中，建構台中更優質的公共建設藍圖。