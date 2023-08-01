傳9正副議長醞釀退黨 朱立倫：沒這回事、議長多數力挺侯友宜
力挺鴻海創辦人郭台銘的彰化縣議長謝典林退出國民黨，傳還有9個正副議長可能退黨，退黨骨牌效應恐發酵。國民黨黨主席朱立倫今（1）日表示，不要製造謠言，國民黨縣市長全部力挺侯友宜，議長的確有兩三位有意見，但絕大多數都表態支持，大目標都是下架民進黨。
記者余祥／台北報導
謝典林退出國民黨投下震撼彈，前國民黨秘書長李乾龍透露，中南部的正副議長都在蠢蠢欲動，朱立倫說，不要製造謠言跟恐慌，議長的確有兩三位有一些意見，目標都是下架民進黨，只是作法上，跟黨中央、侯友宜有一些不同，但都可以溝通。
朱立倫說，謝典林是國民黨重要的同志，情感上希望他早一點回來，更何況他的姊姊謝衣鳳表態支持侯友宜，他的父母也是這樣的態度，希望一起努力。
至於是否會找前立法院長王金平出手協調？朱立倫說，不管王金平或是其他黨內前輩，大家一起努力，都會溝通，讓大家團結在一起。
媒體追問，是否擔心骨牌效應？朱立倫強調，沒有這回事，在全代會後，民進黨最高興的就是製造藍營內亂，把自己的問題降到最低，民進黨這幾個月中，已經有6位立委參選人退選，這中間牽涉到派系鬥爭，絕對值得大家一起關注。