基地開放衝場成亮點！勇鷹高教機將取代F-5當部訓機

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2016年5月蔡英文總統上台後，一改過去馬政府高教機的外購政策，決定「國機國造」，以686.4億元新台幣委託漢翔公司生產66架T-5勇鷹高教機，用於汰換1984年服役的AT-3教練機，以及1970年代陸續服役的F-5E/F戰機。前者將於2025年汰換，後者將於2024年汰換，空軍採購的勇鷹高教機已陸續量產，並分批撥交空軍志航基地。
過往空軍戰機飛行員訓練，必須接受「三階段、三機種」訓練，也就是官校T-34C初級教練機、AT-3教練機，下部隊再接受F-5E/F戰機的訓練。隨著勇鷹高教機的加入，空軍戰鬥機飛行員的訓練，將逐漸向「三階段、兩機種」的願景前進，也就是勇鷹高教機一併取代AT-3與F-5E/F的功能。
2022年5月，台東志航基地展開首梯換訓教官開訓。同年10月，雙十國慶典禮上，勇鷹高教機也首度與F-5E/F型戰機衝場飛越總統府上空，象徵兩代部訓機傳承。
勇鷹高教機取代AT-3與F-5E/F戰機，最讓人擔憂為落地速度過快問題。2020年11月，民進黨立委蔡適應曾發出新聞稿指出，勇鷹高教機的原型機降落進場速度高達142浬（約時速263公里），比現役AT-3教練機高出20浬，要求空軍擬定對策。漢翔解決之道為量產型減輕1000磅（約453公斤）重量，漢翔表示，因為原型機上裝有不少感應裝備，減重1000磅之後落地速度應能降低，同時漢翔也修改機身設計、增強起落架強度，以降低學員在操作勇鷹機時的風險。
空軍現役F-5型機約40多架，除役後的F-5E/F戰機用途，除公園陳展、教學研究、當廢鐵拆除外，中科院院長張忠誠今年5月在立院答詢時證實，中科院確實有朝向F-5改裝成無人機、靶機方向研究，且中科院現有的技術絕對可以做得到。