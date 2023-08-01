7-11推出哆啦A夢周邊！逾30款一次看：任意門抱枕、記憶吐司變大

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【哆啦A夢 積木FUN樂遊集點送】：8月8日下午3點起至9月17日前（贈品兌換至9月19日）會員消費滿40元贈1點集點活動電子點數（部分商品除外），集滿6點加價購1款。8月14日前消費不限金額可直接換購，14日後即點加價購。
📍積木公仔（共6款）：消費不限金額+149元換購；滿6點+149元
📍積木公仔全6款收藏組：消費不限金額+899元換購；集滿6點+899元
📍積木存錢筒4入組（共2款）：消費不限金額+249元換購；集滿6點+249元
📍時光機 靜態家居燈：消費不限金額+999元；集滿6點+999元
📍哆啦A夢飛行音樂鈴：消費不限金額+1099元換購；集滿6點+1099元
📍限量任意門造型抱枕附毯：消費不限金額+499元換購；集滿6點+499元
📍記憶麵包造型保冷袋：消費不限金額+299元換購；集滿6點+299元
📍不銹鋼冰霸杯吸管組（共3款）：消費不限金額+299元換購；集滿6點+299元
📍收納旅行袋（共3款）：消費不限金額+499元換購；集滿6點+499元
📍四輪摺疊購物車：消費不限金額+999元換購；集滿6點+999元
📍安全帽（共3款）：消費不限金額+799元換購；集滿6點+799元
📍LED燈兩用扇：消費不限金額+599元換購；集滿6點+599元
📍雙人天絲涼被（共2款）：消費不限金額+899元換購；集滿6點+899元
📍哆啦A夢造型睡袋（附收納袋）：消費不限金額+999元換購；集滿6點+999元
📍全彩翻頁鐘：消費不限金額+499元換購；集滿6點+499元
📍桌上收納鐵櫃附鏡：消費不限金額+399元換購；集滿6點+399元
📍12吋絨毛玩偶：消費不限金額+399元換購；集滿6點+399元
📍哆啦A夢兄妹表情拼圖1000片：消費不限金額+399元換購；集滿6點+399元
同時，喜歡超萌IP聯名的貓奴們注意！食芋堂今年聯手台灣喵系插畫家「大芝麻小花生」推出兩款聯名外包裝禮盒，外觀可見插畫家以溫暖的筆觸描繪出喵星人們趕工製作美味芋品的奇幻想像，內容搭配可自選小巧6入禮、精緻9入禮，到體面的13入澎派大禮，滿足不同的送禮需求。
禮盒裡除了芋頭半蛋酥、芋豆椪、芋香太陽餅等人氣商品外，更推出全新芋品「金Ｑ芋頭酥」、「憨吉芋大福」，中秋節超適合送給貓奴親朋好友，且即起至8月31日前，插畫家款聯名禮盒享9折早鳥優惠。