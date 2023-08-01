籃籃砸千萬買房「每月扛6萬房貸」！徐乃麟一聽利率：銀行搶錢啊
樂天女孩Rakuten Girls隊長兼CEO籃籃（籃靖玟），近年來工作主持滿檔，成為啦啦隊進軍演藝圈最成功的女孩。今（1）日籃籃就和徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、巫苡萱出席《天才衝衝衝》開棚記者會，籃籃透露，她成功在新莊地區買了一間2千多萬的新家，1個月要扛5、6萬房貸，晉升「房貸少女團」，結果徐乃麟一聽到利率直呼：「銀行搶錢啊！」
記者詹鎰睿/綜合報導
現年27歲的籃籃，目前與多位綜藝大哥都有合作，包含與胡瓜主持的《綜藝大集合》、浩角翔起的《綜藝新時代》以及去年才剛加入的《天才衝衝衝》與徐乃麟、曾國城一同主持，今天籃籃還宣布接下《天才衝衝衝》的網路節目《今天衝瞎蜜》，與張文綺、徐凱希、巫苡萱聯手主持，未來將在官方FB、YouTube上架播出。
談到籃籃先前迎接27歲生日時，送給自己最大的禮物，就是在新北市新莊區買下一間2千多萬的房子，這讓徐乃麟在一旁抱怨都沒邀他去新家作客，這讓籃籃急忙解釋，雖然已經入住，但設備方面都還沒用好，「我家還沒有熱水啦！」結果徐乃麟當場吐槽「我又沒要去妳家洗澡！」
被問到新家格局？曾國城和徐乃麟替籃籃回應，至少40、50坪、6房2廳、住6樓，結果全被籃籃打槍，僅說未來會再拍新影片分享，承諾會邀請大家一同參觀。不過，籃籃還透露，目前她每個月大概要扛5、6萬房貸，壓力蠻大的，這讓徐乃麟不禁感嘆，「銀行搶錢啊！」由衷地佩服籃籃，能在現今環境下買房。