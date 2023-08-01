節能家電退稅逾141億！線上申請2方式最快　4錯誤態樣別再犯

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為便利民眾購買節能電器申請退還減徵貨物稅，財政部也提供多元申辦方式，除紙本申請外，也在稅務入口網建置購買節能電器退還減徵貨物稅專區提供線上申請管道，民眾線上申辦方式有2種，一種是利用自然人憑證、健保卡、工商憑證、組織及團體憑證等登入申請頁面，確認身分後進行線上申辦退稅。
另一種線上申辦方式則是無憑證或讀卡機者，亦可透過「簡化身分認證（限直撥退稅）」機制登入申請頁面，由申請人登錄身分資料、電器產品資訊及上傳退稅帳戶存摺封面（含金融機構代號、名稱、帳號及戶名)影像檔後，申請退稅。
根據財政部統計，今年截至6月底，線上申辦案件比率已達73.45%，較110年截至6月底（簡化身分認證機制上線前）線上申辦案件比率22.25%，增加51.2%。
另外，對於有些民眾因不了解導致無法退稅，財政部也提供4大態樣供民眾參考，一是採「簡化身分認證」線上申請方式，卻未上傳存摺封面；二、逾期申請，民眾應於購買家電發票或收據所載交易日的「次日起算6個月內」申請退還減徵貨物稅；三、申請人非實際買受人，購買電器的統一發票或收據載有買受人統一編號，應由實際買受人提出申請，如果企業購置節能電冰箱，就須以企業名義申請；四、資料有誤，要避免發生就是申請人填寫電器型號、機器號碼的過程中可參考保證書或保固卡，另分離式冷氣僅「室外機」具能源效率分級，應填寫室外機製造號碼，民眾如果收到國稅局補件通知，應儘速補正資料。