李玟老公被飆罵後再度神隱！缺席纓紅宴 長眠地尚未決定
李玟今（1）日出殯，完成出殯儀式後，靈柩大約在今天中午於香港島柴灣歌連臣角火葬場進行火化，儀式結束後，李玟的親友、扶靈人等，預計會到中環大會堂美心皇宮大酒樓舉行纓紅宴（出殯完成脫服後，與有送先人上山的親友一起吃飯），而李玟老公Bruce稍早在火葬場遭粉絲飆罵後，再度缺席。李玟大姊、二姊大概於下午2點54分走出中環大會堂美心皇宮大酒樓，隨後搭車離去，對於李玟的長眠地隻字未提。
記者吳雨婕/綜合報導
據港媒報導，約中午12點半時，李玟大姊李秋林與眾親友率先抵達中環大會堂出席纓紅宴，李玟二姊李思林隨後獨自坐車抵達，而提前離開火葬場的李玟老公Bruce再次消失。在纓紅宴上，除了有李玟親屬外，還有粉絲們，宴上李秋林、李思林強打起精神，與粉絲們合照，還擠出笑容，讓人非常心疼。
李秋林跟李思林要離開時，遭到大批媒體包圍，由於相當擁擠，在過程中，李思林溫暖的提醒媒體「要小心」，還問媒體吃過飯了嗎？對於昨天在告別式上崩潰痛哭大罵，是否是在罵Bruce，李思林沒有回應，而剛剛是否在纓紅宴見到Bruce，李思林回答：「沒有。」至於李玟的長眠地，李思林一樣沒有回答，據悉，李玟長眠地還沒決定，而媽媽因為習俗關係，只能缺席送女兒最後一程。