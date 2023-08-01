影音／李玟姊姊淒厲大哭「他害死我妹」　崩潰40秒影片全程直播

李玟老公被飆罵後再度神隱！缺席纓紅宴　長眠地尚未決定

▲李玟二姊（右三）、大姊稍早離開纓紅宴會場，離去前對李玟的長眠地隻字未答。（圖／翻攝Nancy Lee YouTube）
▲李玟二姊（右三）、大姊稍早離開纓紅宴會場，離去前對李玟的長眠地隻字未答。（圖／翻攝Nancy Lee YouTube）

記者吳雨婕/綜合報導

李玟今（1）日出殯，完成出殯儀式後，靈柩大約在今天中午於香港島柴灣歌連臣角火葬場進行火化，儀式結束後，李玟的親友、扶靈人等，預計會到中環大會堂美心皇宮大酒樓舉行纓紅宴（出殯完成脫服後，與有送先人上山的親友一起吃飯），而李玟老公Bruce稍早在火葬場遭粉絲飆罵後，再度缺席。李玟大姊、二姊大概於下午2點54分走出中環大會堂美心皇宮大酒樓，隨後搭車離去，對於李玟的長眠地隻字未提。

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據港媒報導，約中午12點半時，李玟大姊李秋林與眾親友率先抵達中環大會堂出席纓紅宴，李玟二姊李思林隨後獨自坐車抵達，而提前離開火葬場的李玟老公Bruce再次消失。在纓紅宴上，除了有李玟親屬外，還有粉絲們，宴上李秋林、李思林強打起精神，與粉絲們合照，還擠出笑容，讓人非常心疼。

▲李玟的出殯儀式今舉行。（圖／翻攝Nancy Lee YT）
▲李玟的出殯儀式今舉行。（圖／翻攝Nancy Lee YT）
李秋林跟李思林要離開時，遭到大批媒體包圍，由於相當擁擠，在過程中，李思林溫暖的提醒媒體「要小心」，還問媒體吃過飯了嗎？對於昨天在告別式上崩潰痛哭大罵，是否是在罵Bruce，李思林沒有回應，而剛剛是否在纓紅宴見到Bruce，李思林回答：「沒有。」至於李玟的長眠地，李思林一樣沒有回答，據悉，李玟長眠地還沒決定，而媽媽因為習俗關係，只能缺席送女兒最後一程。

▲李玟老公Bruce在火葬場與歌迷發生衝突，場面驚險（圖／讀者提供）
▲李玟老公Bruce（紅圈處）在火葬場與歌迷發生衝突，場面驚險。（圖／讀者提供）

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