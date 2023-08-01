卡努颱風直撲沖繩！虎航、華航、長榮、星宇取消航班

我是廣告 請繼續往下閱讀
航空公司航班異動如下：
📍虎航
虎航表示，受卡努颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，今日
IT230/IT231 桃園-沖繩那霸來回航班取消。明日IT230/IT231 桃園-沖繩那霸來回航班也取消。
📍華航
華航今、明CI0120/CI0121台北-沖繩來回航班取消。
華航表示，持7月31日前開立的華航/華信機票，且已訂妥受影響航班者，可於11月1日前，機票效期內，若改訂相同訂位艙等票價、航空公司、行程及機場其他日期航班，免收價差/稅差，但僅限一次，若不符合前述狀況，因更改訂位/行程而產生價差/稅差，旅客需自付差額，可免收改票手續費及臨櫃手續費，但僅限一次，另旅行社開立機票請洽原開票旅行社。華航網站開立的機票、其他機票請聯繫華航客服中心或各地分公司辦理。
退票部分，全程未用機票可全額退費免扣退票手續費。機票若已部分使用則以自願退票計算機票餘額辦理退費，免扣退票手續費。相關優選座位及預購超額行李亦可全額退費。旅行社開立機票請洽原開票旅行社辦理。以上規則特殊折扣機票不適用，團體機票請洽旅行社。他航機票若涉及華航、華信航段，仍需依照他航機票規定辦理。
📍長榮
長榮今、明BR112/BR113台北-沖繩來回航班取消。
📍星宇
星宇航空宣布，8月1日台北-沖繩來回航班取消；8月2日JX870台北-沖繩航班，調整至16時25分起飛，JX871沖繩-台北航班，調整至20時15分起飛，另為疏運因颱風滯留於當地旅客，8月2日、3日將放大機型以A330neo執飛。